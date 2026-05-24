В честь «Локомотива» назовут улицу, площадь или проспект в Ярославле, сообщил губернатор Евраев: «Выбор сделают жители региона»

В честь «Локомотива» будет названа улица или площадь в Ярославле.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поделился впечатлениями от чемпионского парада «Локомотива» и сообщил, что в честь команды будет названа улица или площадь в столице региона.

«Сегодня чествуем наш «Локомотив», который стал чемпионом КХЛ и обладателем Кубка Гагарина. На Советской площади Ярославля состоялся масштабный праздник, который собрал не менее 8 тысяч болельщиков. Мы не просто чемпионы – мы чемпионы два года подряд!

Сегодня и наша молодежка выиграла Кубок Харламова! Все парни – гордость Ярославской области, настоящие герои. И это, конечно, память о ребятах «Локомотива» 2011 года, это возрождение великой команды. И так же, как тогда весь регион гордился «Локомотивом», сейчас вся Ярославская область гордится нашими хоккеистами.

Команду к победе вел легендарный президент клуба Юрий Николаевич Яковлев. От имени Правительства региона вышли в Ярославскую областную Думу с инициативой присвоить ему звание почетного гражданина Ярославской области. Уверен, это решение будет поддержано.

Главному тренеру Бобу Хартли сегодня вручил одну из высших наград Ярославской области – Почетный знак Алексея Петровича Мельгунова. А в августе отдельно наградим каждого игрока команды.

Приняли еще одно важное решение. В честь «Локомотива » будет названа одна из улиц, площадей или проспектов Ярославля. Запустим голосование примерно через неделю, и выбор сделают сами жители региона», – написал Евраев в соцсети.