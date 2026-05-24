  • В честь «Локомотива» назовут улицу, площадь или проспект в Ярославле, сообщил губернатор Евраев: «Выбор сделают жители региона»
В честь «Локомотива» будет названа улица или площадь в Ярославле.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поделился впечатлениями от чемпионского парада «Локомотива» и сообщил, что в честь команды будет названа улица или площадь в столице региона. 

«Сегодня чествуем наш «Локомотив», который стал чемпионом КХЛ и обладателем Кубка Гагарина. На Советской площади Ярославля состоялся масштабный праздник, который собрал не менее 8 тысяч болельщиков. Мы не просто чемпионы – мы чемпионы два года подряд!

Сегодня и наша молодежка выиграла Кубок Харламова! Все парни – гордость Ярославской области, настоящие герои. И это, конечно, память о ребятах «Локомотива» 2011 года, это возрождение великой команды. И так же, как тогда весь регион гордился «Локомотивом», сейчас вся Ярославская область гордится нашими хоккеистами.

Команду к победе вел легендарный президент клуба Юрий Николаевич Яковлев. От имени Правительства региона вышли в Ярославскую областную Думу с инициативой присвоить ему звание почетного гражданина Ярославской области. Уверен, это решение будет поддержано.

Главному тренеру Бобу Хартли сегодня вручил одну из высших наград Ярославской области – Почетный знак Алексея Петровича Мельгунова. А в августе отдельно наградим каждого игрока команды.

Приняли еще одно важное решение. В честь «Локомотива» будет названа одна из улиц, площадей или проспектов Ярославля. Запустим голосование примерно через неделю, и выбор сделают сами жители региона», – написал Евраев в соцсети. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Михаила Евраева
Вот это круто! Площадь Локомотива, например вместо площади Подвойского!
я даже не знал что такая существует😆
Давайте как большевики сотрем историю .. Подвойский ведь не только революционэр и руководитель штурма Зимнего но и на пенсии ..в 41 году руководил оборонной линией Москвы. Это же исторический чел. Хоть я и не за левых. Но чем мы лучше большевиков будем тогда?
Пройдусь по Чемпионской, сверну на Локомотивную, и на Хоккейной улице я постою в тени...))
Так это же просто игра, действующие лица - миллионеры, которые нас развлекают. Мы радуемся/расстраиваемся, как при любой игре. В честь них называть улицы/площади?
Так-то в городах полно названий улиц в честь людей, которые по сути ничего для этих городов не сделали. И таких названий только больше становится.
А Локомотив для Ярика важен. Тут спорить глупо.
Я не спорю, называйте как хотите. Но на мой взгляд называть площадь города в честь людей пинавших шайбу глупо, какие бы положительные эмоции это не принесло)
И как назовут?
Улица Ротенберга)
Никитинский бульвар
Евраев,просто популист..
Ну ты думай, что говоришь. Подвойский сделал для Ярославля куда больше, чем спортивный коллектив.
Нужно переименовать улицу Институтскую в честь Локомотива.

1) С Московского проспекта сворачиваешь на неё, когда идёшь к Арене-2000.
2) На ней фасад Арены-2000 (хотя сама Арена имеет адрес ул. Гагарина).
3) Там вообще нет жилых домов. Никакой мороки с переменой адресов/паспортов не будет.
4) Там есть только гостиница Соколёна (прямо напротив Арены-2000), где живут соперники Локомотива. Пусть они живут по адресу "ул. ХК Локомотив" или похожему.
5) Сегодняшнее название Институтская - безликое и не означает ничего, не напоминает ни о чём.

Короче, идельная улица для переименования по всем параметрам.
Институтская улица не заканчивается на Гагарина. Она продолжается правее (если смотреть от арены) а там несколько домов жилых.
Если и называть улицу, то новую. Мы же новые Чемпионы, а не старые))
После Гагарина она идёт в другом направлении и вообще немного в другом месте. Ту часть и можно оставить Институтской, логически это всё равно уже совсем другая улица.
А от Московского проспекта до Гагарина как раз переименовать в новую улицу с новым названием.
лучше площадь, тогда людям не нужно прописку в паспорте менять)))
Город растёт, появляются новые улицы и площади. В чем проблема? Переименовать незачем.
