В честь «Локомотива» назовут улицу, площадь или проспект в Ярославле, сообщил губернатор Евраев: «Выбор сделают жители региона»
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поделился впечатлениями от чемпионского парада «Локомотива» и сообщил, что в честь команды будет названа улица или площадь в столице региона.
«Сегодня чествуем наш «Локомотив», который стал чемпионом КХЛ и обладателем Кубка Гагарина. На Советской площади Ярославля состоялся масштабный праздник, который собрал не менее 8 тысяч болельщиков. Мы не просто чемпионы – мы чемпионы два года подряд!
Сегодня и наша молодежка выиграла Кубок Харламова! Все парни – гордость Ярославской области, настоящие герои. И это, конечно, память о ребятах «Локомотива» 2011 года, это возрождение великой команды. И так же, как тогда весь регион гордился «Локомотивом», сейчас вся Ярославская область гордится нашими хоккеистами.
Команду к победе вел легендарный президент клуба Юрий Николаевич Яковлев. От имени Правительства региона вышли в Ярославскую областную Думу с инициативой присвоить ему звание почетного гражданина Ярославской области. Уверен, это решение будет поддержано.
Главному тренеру Бобу Хартли сегодня вручил одну из высших наград Ярославской области – Почетный знак Алексея Петровича Мельгунова. А в августе отдельно наградим каждого игрока команды.
Приняли еще одно важное решение. В честь «Локомотива» будет названа одна из улиц, площадей или проспектов Ярославля. Запустим голосование примерно через неделю, и выбор сделают сами жители региона», – написал Евраев в соцсети.
А Локомотив для Ярика важен. Тут спорить глупо.
1) С Московского проспекта сворачиваешь на неё, когда идёшь к Арене-2000.
2) На ней фасад Арены-2000 (хотя сама Арена имеет адрес ул. Гагарина).
3) Там вообще нет жилых домов. Никакой мороки с переменой адресов/паспортов не будет.
4) Там есть только гостиница Соколёна (прямо напротив Арены-2000), где живут соперники Локомотива. Пусть они живут по адресу "ул. ХК Локомотив" или похожему.
5) Сегодняшнее название Институтская - безликое и не означает ничего, не напоминает ни о чём.
Короче, идельная улица для переименования по всем параметрам.
Если и называть улицу, то новую. Мы же новые Чемпионы, а не старые))
А от Московского проспекта до Гагарина как раз переименовать в новую улицу с новым названием.