Великобритания покинет элиту ЧМ после шести поражений подряд с общим счетом 4:29. Команда год назад вернулась в высший дивизион

Сборная Великобритании покинет элитный дивизион ЧМ по хоккею.

Сборная Великобритании команда разгромно проиграла сборной Латвии (0:6) в матче группового этапа ЧМ-2026.

Это поражение стало для сборной 6-м подряд для британской сборной на турнире. Общий счет голов – 4:28.

Таким образом, за одну игру до завершения группового этапа Великобритании уже не подняться выше 8-й позиции, которая означает вылет в дивизион A1 чемпионата мира.

Британцы не набрали ни одного очка на турнире. Им предстоит провести еще одну встречу – против сборной Германии.

В следующем году места вылетевших по итогам чемпионата мира комнд займут сборные Казахстана и Украины.

Напомним, в 2025 году сборная Великобритании выиграла дивизион A1 и вышла в элитный дивизион чемпионата мира.