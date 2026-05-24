  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Великобритания покинет элиту ЧМ после шести поражений подряд с общим счетом 4:29. Команда год назад вернулась в высший дивизион
0

Великобритания покинет элиту ЧМ после шести поражений подряд с общим счетом 4:29. Команда год назад вернулась в высший дивизион

Сборная Великобритании покинет элитный дивизион ЧМ по хоккею.

Сборная Великобритании команда разгромно проиграла сборной Латвии (0:6) в матче группового этапа ЧМ-2026.

Это поражение стало для сборной  6-м подряд для британской сборной на турнире. Общий счет голов – 4:28.

Таким образом, за одну игру до завершения группового этапа Великобритании уже не подняться выше 8-й позиции, которая означает вылет в дивизион A1 чемпионата мира.

Британцы не набрали ни одного очка на турнире. Им предстоит провести еще одну встречу – против сборной Германии. 

В следующем году места вылетевших по итогам чемпионата мира комнд займут сборные Казахстана и Украины. 

Напомним, в 2025 году сборная Великобритании выиграла дивизион A1 и вышла в элитный дивизион чемпионата мира.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoЧМ по хоккею
logoСборная Латвии по хоккею
logoСборная Великобритании по хоккею

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Так было и будет всегда, что такие команды из года в год будут "лифтить" из одного дивизиона в другой, слишком уж большая пропасть между сборными в элитном дивизионе
ОтветMystic Stylezzz
Так было и будет всегда, что такие команды из года в год будут "лифтить" из одного дивизиона в другой, слишком уж большая пропасть между сборными в элитном дивизионе
Ну венгрия то второй год не "лифтит". Хотя в целом Вы правы. Но хоккей подравнивается немного. Раньше Великобритания была несколько сильнее. У них смена поколений. Посмотрим на будущий год удержится ли в элите сборная Украины, которой не было в элите 20 лет.
ОтветZzb
Ну венгрия то второй год не "лифтит". Хотя в целом Вы правы. Но хоккей подравнивается немного. Раньше Великобритания была несколько сильнее. У них смена поколений. Посмотрим на будущий год удержится ли в элите сборная Украины, которой не было в элите 20 лет.
Не удержится
Так-то они были олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и Европы))))) Ужас
Ответjcvrt9hz77
Так-то они были олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и Европы))))) Ужас
В 1936 голу были. Это было давно
Британцы слабейшая сборная турнира и вряд ли вернется в след году, учитывая, что Франция автоматом поднимется.
ОтветRembaXXX
Британцы слабейшая сборная турнира и вряд ли вернется в след году, учитывая, что Франция автоматом поднимется.
А ещё Россия и Беларусь
Ответdivannyi expert
А ещё Россия и Беларусь
Беларусь пару раз последнее место занимала. Хватит ее уже везде подмазывать.
Там у них играют те, кто даже на самом низшем уровне не умеет в футбол, ну или хотя бы рэгби, так чего ждать еще)
ОтветStokes10
Там у них играют те, кто даже на самом низшем уровне не умеет в футбол, ну или хотя бы рэгби, так чего ждать еще)
В Великобритании играют хоккеисты, а не футболисты
Ответspain-hokkey
В Великобритании играют хоккеисты, а не футболисты
Ты называешь это- играют? Ахах)
Они просто катаются в хоккейной форме с клюшками в руках, пока соперники играют.
Первые ОИ смотрел в 82 году
Так там играли Япония и Нидерланды с нами в одной группе.тогда на ЧМ играло 8 команд. На олимпиаде помоему 16
ОтветПавел_1116679604
Первые ОИ смотрел в 82 году Так там играли Япония и Нидерланды с нами в одной группе.тогда на ЧМ играло 8 команд. На олимпиаде помоему 16
В 82м в записи смотрел?
ОтветПавел_1116679604
Первые ОИ смотрел в 82 году Так там играли Япония и Нидерланды с нами в одной группе.тогда на ЧМ играло 8 команд. На олимпиаде помоему 16
В 82м не было ОИ
Хуже Италии, у них хотя бы шанс есть на спасение.
ОтветДмитрий Иванов_1116224367
Хуже Италии, у них хотя бы шанс есть на спасение.
Ну это дело времени. Хотя зная словенцев.... Это смена поколений . Раньше они смотрелись довольно неуступчивыми.
ОтветДмитрий Иванов_1116224367
Хуже Италии, у них хотя бы шанс есть на спасение.
После 1 5 точно нет
На следующем ЧМ вылетят Украина и Венгрия.
ОтветDonbass
На следующем ЧМ вылетят Украина и Венгрия.
Ну-ну
ОтветDonbass
На следующем ЧМ вылетят Украина и Венгрия.
Украина может к венграм в группу попасть, это раз, а два, есть еще Словения (Италия) и Казахстан.
Лондон - гудбай!
Ответmitos
Лондон - гудбай!
К чему это? Тут спорт, а не политика
Потеря потерь
ОтветAlexander_1387
Потеря потерь
По игре нет
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словакию, Финляндия обыграла Австрию, Латвия разгромила Великобританию, Дания одолела Италию
24 мая, 20:43
Корнилов о ЧМ: «Отстранение России и Беларуси сказывается. Раньше 2-3 сборные были не в состоянии оказывать сопротивление. В связи с отсутствием двух сильных команд конкуренция сократилась еще сильнее»
24 мая, 13:27
Великобритания – Латвия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 24 мая 2026
24 мая, 12:50Пользовательская новость
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Вегас» принимает «Колорадо» в 4-м матче финала Запада при 3-0 в серии
вчера, 22:17
Малкин перед продлением контракта с «Питтсбургом»: «Сколько там мне предложили? Где нули? Может, я смогу добавить еще один»
вчера, 21:22
Швейцария выиграла все матчи на групповом этапе ЧМ в основное время с общим счетом 39:7. У Канады 6 побед в основное время и 1 в овертайме при 33:13
вчера, 21:10
Все пары 1/4 финала ЧМ-2026: Канада сыграет с США, Швейцария – со Швецией, Финляндия – с Чехией, Норвегия – с Латвией
вчера, 20:53
ЧМ-2026 по хоккею. Канада одолела Чехию, Швейцария обыграла Финляндию, Швеция – Словакию, США победили Австрию
вчера, 20:50
Канал Алексея Шевченко или Никиты Петухова? Определите лучшего хоккейного автора
вчера, 20:50
Фетисов спросил, как предотвращать отъезд молодых игроков из России без согласия клубов. Ротенберг ответил: «Надо менять все законодательство, это вопрос к ИИХФ. У нас есть законы, ТК РФ»
вчера, 20:12
Малкин о продлении контракта с «Питтсбургом»: «Переживали? Всегда 🐧»
вчера, 18:59Фото
Малкин может заработать 3,5 млн долларов бонусами по контракту с «Питтсбургом»: 250 тысяч долларов – после 42-й и 63-й игры, 1 млн – за выход в плей-офф, 500 тысяч – за проход раундов
вчера, 18:48
Малкин подписал однолетний контракт с «Питтсбургом» с зарплатой 5,5 млн долларов. Форвард провел 20 сезонов в НХЛ
вчера, 18:36
Ко всем новостям
Последние новости
36-летний Сохатский – самый ценный игрок плей-офф ВХЛ. Вратарь «Югры» выиграл 12 из 14 матчей, из них 4 игры – на ноль
вчера, 18:24
«Айлендерс» продлили контракт со вторым бомбардиром «Бриджпорта» Фоуди. Форвард набрал 47 очков в 60 матчах сезона АХЛ
вчера, 18:12
Величкин о «Локомотиве»: «Надо дать Пелино возможность порулить. Майк вложил лепту в чемпионство. У человека три Кубка Гагарина. Не каждый российский тренер способен на такой результат»
вчера, 17:31
Швеция вышла в плей-офф ЧМ-2026 с 4-го места в группе. Четвертьфинал – против Швейцарии или Финляндии
вчера, 16:52
Серебряков о поражении от «Локомотива»: «Авангарду» не хватило чемпионского опыта, может. Не хватило спокойствия, такого, как Радулов, который может всех успокоить»
вчера, 15:56
38-летний Жиру намерен продолжить карьеру. Форвард набрал 49 очков в 82 матчах сезона за «Оттаву»
вчера, 15:28
Фетисов о «Локомотиве»: «Кубок выиграть тяжело, повторить – нереально трудно. Третий раз – это уже совсем серьезная задача, но Радулов сказал, что идет за третьим»
вчера, 14:56
«Динамо» закрепило права на Комтуа, Моторыгина, Дер-Аргучинцева и еще на 16 хоккеистов
вчера, 14:28
«Бомбардирских качеств Да Косты не видно в плей-офф. Он все-таки не Радулов. На него будет спрос в КХЛ». Щитов об экс-форварде «Автомобилиста»
вчера, 14:14
«Порой к Овечкину относятся как к роботу. Александр – герой нашего времени, он прославляет страну и наш хоккей». Кущенко о капитане «Вашингтона»
вчера, 13:58
Рекомендуем