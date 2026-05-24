Великобритания покинет элиту ЧМ после шести поражений подряд с общим счетом 4:29. Команда год назад вернулась в высший дивизион
Сборная Великобритании покинет элитный дивизион ЧМ по хоккею.
Сборная Великобритании команда разгромно проиграла сборной Латвии (0:6) в матче группового этапа ЧМ-2026.
Это поражение стало для сборной 6-м подряд для британской сборной на турнире. Общий счет голов – 4:28.
Таким образом, за одну игру до завершения группового этапа Великобритании уже не подняться выше 8-й позиции, которая означает вылет в дивизион A1 чемпионата мира.
Британцы не набрали ни одного очка на турнире. Им предстоит провести еще одну встречу – против сборной Германии.
В следующем году места вылетевших по итогам чемпионата мира комнд займут сборные Казахстана и Украины.
Напомним, в 2025 году сборная Великобритании выиграла дивизион A1 и вышла в элитный дивизион чемпионата мира.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Они просто катаются в хоккейной форме с клюшками в руках, пока соперники играют.
Так там играли Япония и Нидерланды с нами в одной группе.тогда на ЧМ играло 8 команд. На олимпиаде помоему 16