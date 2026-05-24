«Чикаго» предложил Михееву продлить контракт на 3 сезона (Алексей Шевченко)

«Чикаго» предложил Михееву продлить контракт на 3 года.

«Чикаго» сделал нападающему Илье Михееву предложения о контракте на три сезона, условия соглашения не разглашаются.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко .

Форвард взял паузу, чтобы оценить, выходить ли ему на рынок или принять предложение «Блэкхокс».

В этом сезоне Михеев набрал 36 (18+18) очков при полезности «плюс 2» в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ . Среднее игровое время – 17:26. Его статистику можно изучить по ссылке.

Ранее появилась информация , что «Чикаго » готов обменять права на Михеева на фоне истекающего контракта.