«Чикаго» предложил Михееву продлить контракт на 3 сезона (Алексей Шевченко)
«Чикаго» сделал нападающему Илье Михееву предложения о контракте на три сезона, условия соглашения не разглашаются.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.
Форвард взял паузу, чтобы оценить, выходить ли ему на рынок или принять предложение «Блэкхокс».
В этом сезоне Михеев набрал 36 (18+18) очков при полезности «плюс 2» в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 17:26.
Ранее появилась информация, что «Чикаго» готов обменять права на Михеева на фоне истекающего контракта.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
В то же время в НХЛ явная тенденция на омоложение. Сейчас в лиге 45-50 человек за 35. И 10 - возрастом 38 и выше. 10-15 лет назад их было больше