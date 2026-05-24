«Чикаго» предложил Михееву продлить контракт на 3 сезона (Алексей Шевченко)

«Чикаго» сделал нападающему Илье Михееву предложения о контракте на три сезона, условия соглашения не разглашаются.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко

Форвард взял паузу, чтобы оценить, выходить ли ему на рынок или принять предложение «Блэкхокс». 

В этом сезоне Михеев набрал 36 (18+18) очков при полезности «плюс 2» в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 17:26. Его статистику можно изучить по ссылке.

Ранее появилась информация, что «Чикаго» готов обменять права на Михеева на фоне истекающего контракта. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
Подписать с «Чикаго» всегда успеет, надо протестить рынок.
Михеев - выгодный актив. Жаль нет суммы контракта. Вероятно, будет небольшая прибавка (сейчас получает 4, будет 4,5-5). Если так, в любой дедлайн его контендеры с руками оторвут под ПО и третье звено. А значит это ликвидность и возможность получить толковый пик (не первого раунда) или нормального проспекта. Что "Чикаго" и надо (проспектов своих хватает, но их мало не бывает).
это про третий год контракта, или про второй ?
Не думаю, что до 34-35 лет он как-то существенно сбавит. Да и в целом может играть достаточно долго.

В то же время в НХЛ явная тенденция на омоложение. Сейчас в лиге 45-50 человек за 35. И 10 - возрастом 38 и выше. 10-15 лет назад их было больше
Полезность говорит в его пользу.
Дядька для Канцерова в том числе)
Илья в любой команде будет полезна!))
