Рыбин о «Локомотиве»: «В Ярославле одна из сильнейших школ, вертикаль работает. Странно, почему у клуба нет команды в ВХЛ»

Рыбин о «Локомотиве»: в Ярославле безусловно одна из сильнейших школ.

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин высоко оценил результаты вертикали «Локомотива », назвав ярославскую школу одной из сильнейших в России.

– «Локомотив» третий раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина и второй раз за три года выиграл трофей, а «Локо» стал обладателем Кубка Харламова. Можно сказать, что Ярославль сейчас становится хоккейной столицей России?

– Не будем обижать другие города. Все‑таки в России много хоккейных городов. Но в Ярославле безусловно одна из сильнейших школ на сегодняшний день. Да и вертикаль работает. Тот же Кузин выиграл за три дня и КХЛ, и МХЛ . То есть работает вертикаль.

– Основа «Локомотива» практически неизменна из сезона в сезон. А сейчас из «Локо» выпускается много талантливых хоккеистов, при этом у ярославцев нет клуба ВХЛ. Как оцените их шансы остаться в системе ярославского хоккея?

– Даже странно, почему у «Локомотива», который это может себе позволить, нет клуба ВХЛ , в который ребята могли бы переходить и не думать о том, что будет дальше. Безусловно, кому‑то в КХЛ шанс дадут, но всю команду будет задействовать физически невозможно, – сказал Рыбин.