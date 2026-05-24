Симашев о «Юте»: «Будет бороться за Кубок Стэнли через 2-3 года. У нас большое будущее, очень молодая команда»
Защитник «Юты» Дмитрий Симашев выразил мнение, что команду ждет большое будущее в Кубке Стэнли в ближайшие сезоны.
Клуб выступает в НХЛ с сезона-2024/2025. В этом сезоне «Юта» впервые вышла в плей-офф и уступила «Вегасу» (2-4) в серии первого раунда.
– Нет ощущения, что «Юта» могла добиться большего в серии с «Вегасом»?
– Да, но сейчас «Вегас» ведет 2-0 у «Колорадо». Они могут побороться за Кубок Стэнли спокойно. Но у нас большое будущее, очень молодая команда, молодые ребята на подходе. Два-три года – и «Юта» будет бороться за Кубок Стэнли, – сказал Симашев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
