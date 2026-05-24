Лутцев о трофее «Локо»: «Переломы, ссадины, шрамы – только так завоевывают кубок. В финале по-другому быть не может»

Лутцев о трофее «Локо»: переломы, шрамы – только так завоевывают кубок.

Нападающий «Локо » Роман Лутцев высказался после победы над МХК «Спартак » (5:0, 4-2) в шестом матче финала Кубка Харламова.

– На вас напал игрок «Спартака» Силантий Кожушко в четвертом матче финала. Момент это предвещал?

– Мы с ним даже на рукопожатии поговорили, это обсудили. Это хоккей, это финал. Здесь по‑другому никак не может быть. Переломы, ссадины, шрамы – только такие игроки завоевывают кубок.

– Он схватил первого же попавшегося?

– Может, у нас была какая‑то недосказанность во время матча. Что‑то я ему сказал, что‑то мне он ответил. Вот он обиду и затаил. Но я не имею к нему ничего плохого. Хороший парень, я давно с ним знаком. Всё, мы забыли уже об этом.

– И вы порадовались, что обошлось без дисквалификаций?

– Да мне без разницы, на самом деле. Наша цель была – выходить и выигрывать матчи, – сказал Лутцев .