  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Коротков о Разине: «Эмоциональный, прямой. Не говорю, что он кого-то материт с головы до ног. Он всегда может принять, что неправ, это сильное качество»
0

Коротков о Разине: «Эмоциональный, прямой. Не говорю, что он кого-то материт с головы до ног. Он всегда может принять, что неправ, это сильное качество»

Коротков о Разине: может принять, что он неправ, это сильное качество.

Нападающий «Металлурга» Никита Коротков назвал главные человеческие качества главного тренера команды Андрея Разина

– Опишите Разина не как тренера, а как человека.

– Эмоциональный человек, которого, когда еще не знаешь, можно и не понять с первого раза. Он всегда может высказаться напрямую, никогда не будет стесняться в выражениях. Не говорю, что он кого-то материт с головы до ног. Просто есть тренеры, которые промолчат и не скажут какие-то вещи, а он не будет этого делать, это надо принять. Его надо слушать, он хочет тебя не загнобить, а просто донести какую-то мысль любым способом.

Ничего плохого точно не могу сказать, что он унижал кого-то. Про него много говорят, что у него шутки на грани. Несколько раз в сезоне он так делал, но на следующий день мог прийти и извиниться, признать, что перегнул. Это и в интернете есть, он всегда может принять, что он неправ, это сильное качество в человеке. Ребята в этой ситуации понимают, что это нормально. Лучше так, чем ходить по углам и шептаться.

У нас были ситуации, что и ребята закипали на лавке, отвечали. Потом также извинялись, он говорил: «Я все понимаю, эмоции». Другой тренер мог бы после этого загнать пацана и не выпускать больше.

– Пресс-конференции его смотрите?

– Я не смотрел полностью ни одной, наверное, пару раз включал какие-то моменты, да и те мне скидывали просто. Ту же ситуацию со смурфиком (смеется). Это гуляет по социальным сетям, все равно натыкаешься, какие-то отрывки невозможно пропустить, – сказал Коротков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoНикита Коротков
logoЧемпионат.com
logoМеталлург Мг
logoАндрей Разин
logoКХЛ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Турбин о Разине: «В ВХЛ он особо не сдерживался в выражениях, проверял людей на прочность. В КХЛ стал сдержаннее, но порой бывал на эмоциях»
24 мая, 07:15
Форвард «Металлурга» Коротков о Кузнецове: «Это не круглосуточные хи-хи-ха-ха – в день игры он это убирал. Проблем не было, только положительные эмоции»
23 мая, 08:27
Коротков о «Металлурге» и «Сибири»: «В Магнитогорске неважно, ты русский, американец или швед – все равны. В Новосибирске иностранцам позволялось то, чего не стоило бы»
21 мая, 12:42
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Вегас» принимает «Колорадо» в 4-м матче финала Запада при 3-0 в серии
вчера, 22:17
Малкин перед продлением контракта с «Питтсбургом»: «Сколько там мне предложили? Где нули? Может, я смогу добавить еще один»
вчера, 21:22
Швейцария выиграла все матчи на групповом этапе ЧМ в основное время с общим счетом 39:7. У Канады 6 побед в основное время и 1 в овертайме при 33:13
вчера, 21:10
Все пары 1/4 финала ЧМ-2026: Канада сыграет с США, Швейцария – со Швецией, Финляндия – с Чехией, Норвегия – с Латвией
вчера, 20:53
ЧМ-2026 по хоккею. Канада одолела Чехию, Швейцария обыграла Финляндию, Швеция – Словакию, США победили Австрию
вчера, 20:50
Канал Алексея Шевченко или Никиты Петухова? Определите лучшего хоккейного автора
вчера, 20:50
Фетисов спросил, как предотвращать отъезд молодых игроков из России без согласия клубов. Ротенберг ответил: «Надо менять все законодательство, это вопрос к ИИХФ. У нас есть законы, ТК РФ»
вчера, 20:12
Малкин о продлении контракта с «Питтсбургом»: «Переживали? Всегда 🐧»
вчера, 18:59Фото
Малкин может заработать 3,5 млн долларов бонусами по контракту с «Питтсбургом»: 250 тысяч долларов – после 42-й и 63-й игры, 1 млн – за выход в плей-офф, 500 тысяч – за проход раундов
вчера, 18:48
Малкин подписал однолетний контракт с «Питтсбургом» с зарплатой 5,5 млн долларов. Форвард провел 20 сезонов в НХЛ
вчера, 18:36
Ко всем новостям
Последние новости
36-летний Сохатский – самый ценный игрок плей-офф ВХЛ. Вратарь «Югры» выиграл 12 из 14 матчей, из них 4 игры – на ноль
вчера, 18:24
«Айлендерс» продлили контракт со вторым бомбардиром «Бриджпорта» Фоуди. Форвард набрал 47 очков в 60 матчах сезона АХЛ
вчера, 18:12
Величкин о «Локомотиве»: «Надо дать Пелино возможность порулить. Майк вложил лепту в чемпионство. У человека три Кубка Гагарина. Не каждый российский тренер способен на такой результат»
вчера, 17:31
Швеция вышла в плей-офф ЧМ-2026 с 4-го места в группе. Четвертьфинал – против Швейцарии или Финляндии
вчера, 16:52
Серебряков о поражении от «Локомотива»: «Авангарду» не хватило чемпионского опыта, может. Не хватило спокойствия, такого, как Радулов, который может всех успокоить»
вчера, 15:56
38-летний Жиру намерен продолжить карьеру. Форвард набрал 49 очков в 82 матчах сезона за «Оттаву»
вчера, 15:28
Фетисов о «Локомотиве»: «Кубок выиграть тяжело, повторить – нереально трудно. Третий раз – это уже совсем серьезная задача, но Радулов сказал, что идет за третьим»
вчера, 14:56
«Динамо» закрепило права на Комтуа, Моторыгина, Дер-Аргучинцева и еще на 16 хоккеистов
вчера, 14:28
«Бомбардирских качеств Да Косты не видно в плей-офф. Он все-таки не Радулов. На него будет спрос в КХЛ». Щитов об экс-форварде «Автомобилиста»
вчера, 14:14
«Порой к Овечкину относятся как к роботу. Александр – герой нашего времени, он прославляет страну и наш хоккей». Кущенко о капитане «Вашингтона»
вчера, 13:58
Рекомендуем