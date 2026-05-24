Коротков о Разине: «Эмоциональный, прямой. Не говорю, что он кого-то материт с головы до ног. Он всегда может принять, что неправ, это сильное качество»

Коротков о Разине: может принять, что он неправ, это сильное качество.

Нападающий «Металлурга » Никита Коротков назвал главные человеческие качества главного тренера команды Андрея Разина .

– Опишите Разина не как тренера, а как человека.

– Эмоциональный человек, которого, когда еще не знаешь, можно и не понять с первого раза. Он всегда может высказаться напрямую, никогда не будет стесняться в выражениях. Не говорю, что он кого-то материт с головы до ног. Просто есть тренеры, которые промолчат и не скажут какие-то вещи, а он не будет этого делать, это надо принять. Его надо слушать, он хочет тебя не загнобить, а просто донести какую-то мысль любым способом.

Ничего плохого точно не могу сказать, что он унижал кого-то. Про него много говорят, что у него шутки на грани. Несколько раз в сезоне он так делал, но на следующий день мог прийти и извиниться, признать, что перегнул. Это и в интернете есть, он всегда может принять, что он неправ, это сильное качество в человеке. Ребята в этой ситуации понимают, что это нормально. Лучше так, чем ходить по углам и шептаться.

У нас были ситуации, что и ребята закипали на лавке, отвечали. Потом также извинялись, он говорил: «Я все понимаю, эмоции». Другой тренер мог бы после этого загнать пацана и не выпускать больше.

– Пресс-конференции его смотрите?

– Я не смотрел полностью ни одной, наверное, пару раз включал какие-то моменты, да и те мне скидывали просто. Ту же ситуацию со смурфиком (смеется). Это гуляет по социальным сетям, все равно натыкаешься, какие-то отрывки невозможно пропустить, – сказал Коротков.