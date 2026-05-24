  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гомоляко о «Локомотиве»: «Лучшая организация. Яковлев и Лукин – великие люди, выстроили все. Школа работает шикарно»
0

Гомоляко о «Локомотиве»: «Лучшая организация. Яковлев и Лукин – великие люди, выстроили все. Школа работает шикарно»

Гомоляко о школе «Локомотива»: лучшая, Яковлев и Лукин – великие люди.

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко назвал школу «Локомотива» лучшей в российском хоккее.

«Здесь комментарии излишни. Школа работает шикарно. Ребята всегда в финалах. Молодежка уже четыре раза становилась чемпионом. Чемпионство команды КХЛ по определенным причинам, понятным всем, немножко затянулось. Ведь та команда была шикарная, если вспомнить ребят, которые погибли. Они же на предсезонке, по-моему, всего шесть голов пропустили! Все уже отдавали им сразу Кубок, это была чемпионская команда! И в конце концов эта команда строилась постепенно – около пяти лет.

Точечная селекция, в этом составе порядка 15 своих воспитанников. Я как раз сегодня об этом днем думал, наверное, все-таки это сейчас самая лучшая школа. Ну и я думаю, что это самая лучшая организация. Яковлев и Лукин – это такие великие люди, которые построили это все, выстроили. Поэтому с победой еще раз. С двойной уже, молодцы, хорошая работа», – сказал Гомоляко.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoЛокомотив
logoЛоко
Юрий Лукин
logoСергей Гомоляко
logoКХЛ
logoЮрий Яковлев
logoМХЛ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ни убавить, ни прибавить! Локомотив - лучшая хоккейная система!!!
Быстро переобулись. Года 4 назад называли старыми номенклатурщиками и ведущими клуб в болото устаревшего хоккея. Лысый знаток хоккея из подмосковья все предлагал уйти.
Главное, поменьше слушать всяких экспертов и пожелать им то, что пожелал Сурин
Ответsoleg76
Быстро переобулись. Года 4 назад называли старыми номенклатурщиками и ведущими клуб в болото устаревшего хоккея. Лысый знаток хоккея из подмосковья все предлагал уйти. Главное, поменьше слушать всяких экспертов и пожелать им то, что пожелал Сурин
тут нужно признать, что Ярославлю очень повезло с одномоментным помутнением разума в ЦСКА, выгнавшем Никитина, и Питере, отдавшим команду на развлечение дилетанту.

до этого система всегда была на подступах к вершине, но не более👌🏽
Ответцэсемьэр
тут нужно признать, что Ярославлю очень повезло с одномоментным помутнением разума в ЦСКА, выгнавшем Никитина, и Питере, отдавшим команду на развлечение дилетанту. до этого система всегда была на подступах к вершине, но не более👌🏽
До этого система была на вершине с 2001 по 2003 год. И взяла бы ещё немало золота, если бы не совсем дикое бабло в тучные годы у других клубов (Уфа, Казань), объективно неподъёмное для такого небольшого города как Ярославль. И если бы не 7.9.11.

Но сейчас в стране баблишка у всех становится поменьше, ввели какой-никакой потолок зарплат - и на первый план выходит умение реально работать, а не маскировать работу камазами денег и суперзвёздами. Для Ярославля это плюс.
Гомоляко кто мешал в Магнитогорске выстроить лучшую школу,а не другим комплименты раздавать??Разве чего то не хватало?Или чем Рашников хуже Яковлева?Рашников 30 с лишним лет выстраивает,если бы прихлебатели помогали строить ,а не высасывпли лишь деньги с него,там уже много чего модно было понастроить!Однако много ушло и просто в пустоиу пользуясь любовью Рашникова к хоккею.Один контракт Кулемина чего стоит.100 млн в год на 5 лет.
ОтветГеоргий Болдовский
Гомоляко кто мешал в Магнитогорске выстроить лучшую школу,а не другим комплименты раздавать??Разве чего то не хватало?Или чем Рашников хуже Яковлева?Рашников 30 с лишним лет выстраивает,если бы прихлебатели помогали строить ,а не высасывпли лишь деньги с него,там уже много чего модно было понастроить!Однако много ушло и просто в пустоиу пользуясь любовью Рашникова к хоккею.Один контракт Кулемина чего стоит.100 млн в год на 5 лет.
А чем в Магнитогорске школа хуже?
А Локо и свои косяки были и с тренерами ошибались, один Мактавиш чего стоит
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ярославль лучший и в МХЛ. «Локо» в четвертый раз выиграл Кубок Харламова 🚂
24 мая, 16:10
Воробьев о Ярославле: «В 1996-м отцу говорили, что это футбольный город. Золото чемпионата России у «Торпедо» дало всплеск популярности хоккея»
24 мая, 16:02
Симашев о трофеях «Локомотива» и «Локо»: «Это подтверждает, что школа Ярославля – лучшая в российском хоккее»
24 мая, 15:46
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Вегас» принимает «Колорадо» в 4-м матче финала Запада при 3-0 в серии
вчера, 22:17
Малкин перед продлением контракта с «Питтсбургом»: «Сколько там мне предложили? Где нули? Может, я смогу добавить еще один»
вчера, 21:22
Швейцария выиграла все матчи на групповом этапе ЧМ в основное время с общим счетом 39:7. У Канады 6 побед в основное время и 1 в овертайме при 33:13
вчера, 21:10
Все пары 1/4 финала ЧМ-2026: Канада сыграет с США, Швейцария – со Швецией, Финляндия – с Чехией, Норвегия – с Латвией
вчера, 20:53
ЧМ-2026 по хоккею. Канада одолела Чехию, Швейцария обыграла Финляндию, Швеция – Словакию, США победили Австрию
вчера, 20:50
Канал Алексея Шевченко или Никиты Петухова? Определите лучшего хоккейного автора
вчера, 20:50
Фетисов спросил, как предотвращать отъезд молодых игроков из России без согласия клубов. Ротенберг ответил: «Надо менять все законодательство, это вопрос к ИИХФ. У нас есть законы, ТК РФ»
вчера, 20:12
Малкин о продлении контракта с «Питтсбургом»: «Переживали? Всегда 🐧»
вчера, 18:59Фото
Малкин может заработать 3,5 млн долларов бонусами по контракту с «Питтсбургом»: 250 тысяч долларов – после 42-й и 63-й игры, 1 млн – за выход в плей-офф, 500 тысяч – за проход раундов
вчера, 18:48
Малкин подписал однолетний контракт с «Питтсбургом» с зарплатой 5,5 млн долларов. Форвард провел 20 сезонов в НХЛ
вчера, 18:36
Ко всем новостям
Последние новости
36-летний Сохатский – самый ценный игрок плей-офф ВХЛ. Вратарь «Югры» выиграл 12 из 14 матчей, из них 4 игры – на ноль
вчера, 18:24
«Айлендерс» продлили контракт со вторым бомбардиром «Бриджпорта» Фоуди. Форвард набрал 47 очков в 60 матчах сезона АХЛ
вчера, 18:12
Величкин о «Локомотиве»: «Надо дать Пелино возможность порулить. Майк вложил лепту в чемпионство. У человека три Кубка Гагарина. Не каждый российский тренер способен на такой результат»
вчера, 17:31
Швеция вышла в плей-офф ЧМ-2026 с 4-го места в группе. Четвертьфинал – против Швейцарии или Финляндии
вчера, 16:52
Серебряков о поражении от «Локомотива»: «Авангарду» не хватило чемпионского опыта, может. Не хватило спокойствия, такого, как Радулов, который может всех успокоить»
вчера, 15:56
38-летний Жиру намерен продолжить карьеру. Форвард набрал 49 очков в 82 матчах сезона за «Оттаву»
вчера, 15:28
Фетисов о «Локомотиве»: «Кубок выиграть тяжело, повторить – нереально трудно. Третий раз – это уже совсем серьезная задача, но Радулов сказал, что идет за третьим»
вчера, 14:56
«Динамо» закрепило права на Комтуа, Моторыгина, Дер-Аргучинцева и еще на 16 хоккеистов
вчера, 14:28
«Бомбардирских качеств Да Косты не видно в плей-офф. Он все-таки не Радулов. На него будет спрос в КХЛ». Щитов об экс-форварде «Автомобилиста»
вчера, 14:14
«Порой к Овечкину относятся как к роботу. Александр – герой нашего времени, он прославляет страну и наш хоккей». Кущенко о капитане «Вашингтона»
вчера, 13:58
Рекомендуем