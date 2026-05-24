Сергей Черкас: «Ак Барс» может побороться за Кубок, если усилит вратарскую линию. Билялов играл неплохо, но этого недостаточно для чемпионства»
Черкас об «Ак Барсе»: может побороться за кубок, если усилит вратарскую линию.
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас дал оценку игре вратаря «Ак Барса» Тимура Билялова в розыгрыше Кубка Гагарина.
Казанский клуб уступил «Локомотиву» в финальной серии со счетом 2-4.
«Не могу сказать, что Билялов подвел «Ак Барс», он играл неплохо. Но этого не достаточно, чтобы стать чемпионом. Согласен со мнением, что «Ак Барс» через год может побороться за Кубок Гагарина, если усилит вратарскую линию.
Тот же Исаев в «Локомотиве» нашел в себе силы и в финале играл очень здорово. Сколько игр он на ноль сыграл? Сейчас он один из сильнейших вратарей, потому «Локомотив» и чемпион», – сказал Черкас.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии