Сергей Черкас: «Ак Барс» может побороться за Кубок, если усилит вратарскую линию. Билялов играл неплохо, но этого недостаточно для чемпионства»

Черкас об «Ак Барсе»: может побороться за кубок, если усилит вратарскую линию.

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас дал оценку игре вратаря «Ак Барса » Тимура Билялова в розыгрыше Кубка Гагарина.

Казанский клуб уступил «Локомотиву » в финальной серии со счетом 2-4.

«Не могу сказать, что Билялов подвел «Ак Барс», он играл неплохо. Но этого не достаточно, чтобы стать чемпионом. Согласен со мнением, что «Ак Барс» через год может побороться за Кубок Гагарина , если усилит вратарскую линию.

Тот же Исаев в «Локомотиве» нашел в себе силы и в финале играл очень здорово. Сколько игр он на ноль сыграл? Сейчас он один из сильнейших вратарей, потому «Локомотив» и чемпион», – сказал Черкас.