  • Сергей Черкас: «Ак Барс» может побороться за Кубок, если усилит вратарскую линию. Билялов играл неплохо, но этого недостаточно для чемпионства»
Сергей Черкас: «Ак Барс» может побороться за Кубок, если усилит вратарскую линию. Билялов играл неплохо, но этого недостаточно для чемпионства»

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас дал оценку игре вратаря «Ак Барса» Тимура Билялова в розыгрыше Кубка Гагарина. 

Казанский клуб уступил «Локомотиву» в финальной серии со счетом 2-4. 

«Не могу сказать, что Билялов подвел «Ак Барс», он играл неплохо. Но этого не достаточно, чтобы стать чемпионом. Согласен со мнением, что «Ак Барс» через год может побороться за Кубок Гагарина, если усилит вратарскую линию.

Тот же Исаев в «Локомотиве» нашел в себе силы и в финале играл очень здорово. Сколько игр он на ноль сыграл? Сейчас он один из сильнейших вратарей, потому «Локомотив» и чемпион», – сказал Черкас. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
Просто Локо "повезло", что король по версии комментаторов матч тв Яшкин отдыхал. Звезда нхл Галимов участвовал в танцах на льду. Про остальных молчу. Тренер не нашел выхода, хотя уже минимум 3 сезона знает, что Локо уничтожает команды во втором периоде. Я понять не могу, то ли игроки не обучаемы, то ли тренер щёлкает
Ну уж Билялов, точно не слабое звено в команде)) просто концентрироваться надо на игре, а не на разговорах с судьями и от балласта вовремя освобождаться, такого как Денисенко например... Но АкБ и так выше головы прыгнул а этом сезоне, так что по большому счету, винить команду не в чем
да следующий сезон будет другая команда
Полностью прав Черкас. При всем уважении к Билялову, он не тот голкипер с которым можно взять чемпионство.
Ещё один эксперт по дачным заборам.
Казань потянет на полуфинал,в котором также 4 -0.Ау -ау 4 КГ.
