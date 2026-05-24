Воробьев о Ярославле: «В 1996-м отцу говорили, что это футбольный город. Золото чемпионата России у «Торпедо» дало всплеск популярности хоккея»

Илья Воробьев: отцу в 1996-м говорили, что Ярославль – футбольный город.

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев в блоге на Спортсе’‘ поделился мнением рассказал о том, как менялось отношение к хоккею в Ярославле.

«Вспоминается еще одна история – из 1996-го, когда мой отец приехал в Ярославль тренировать «Торпедо». Так тогда назывался «Локомотив». Встречается он с главным тренером «Шинника», и тот говорит: «Петр Ильич, куда ты приехал? Здесь футбольный город!»

И именно в тот год отношение к хоккею в Ярославле стало меняться. Юрий Николаевич Яковлев и мой отец полностью перестраивали команду. Начиналось все с простых вещей. «Торпедо» стало первой из всех команд суперлиги, где появились стиральные машинки и сушилки. Эту идею отец подсмотрел в Германии, где работал до Ярославля. Раньше же все это стиралось вручную, сушилось долго, но клуб улучшал условия для игроков, становился европейским в плане организации.

И уже в 1997-м команда впервые выиграла золото чемпионата России. Это было новым веянием, дало всплеск популярности хоккея. Потом уже пришел новый спонсор, поменялось название команды, была построена «Арена-2000 », завоеваны два чемпионства суперлиги с Владимиром Вуйтеком . Теперь Ярославль – это хоккейный город без всяких оговорок, а «Локомотив» во многих отношениях, в частности работа школы, стал примером для клубов КХЛ и будет претендовать на еще один Кубок Гагарина .

В НХЛ существует мнение, что после чемпионства нужно менять 30% команды, чтобы она оставалась голодной для новых побед. «Локомотив » доказал, что можно побеждать практически одним составом. Ребята играли с большим желанием, проявили характер.

Стать чемпионом два раза подряд очень сложно, а выиграть трижды в России еще никому не удавалось. Чтобы победить еще раз, нужно, чтобы многое совпало – и с составом, и с выбором нового главного тренера. Но у «Локомотива» есть необходимая инфраструктура, есть чемпионский опыт и стиль игры, который работает в плей-офф. Посмотрим, чем ответят в межсезонье другие клубы», – написал Воробьев.