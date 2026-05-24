Симашев о трофеях «Локомотива» и «Локо»: «Это подтверждает, что школа Ярославля – лучшая в российском хоккее»

Симашев о трофеях «Локомотива» и «Локо»: ярославская школа – лучшая в России.

Защитник «Юты» Дмитрий Симашев высказался о том, что «Локомотив » стал обладателем Кубка Гагарина, а «Локо» выиграл Кубок Харламова в сезоне-2025/26.

Симашев является воспитанником ярославского клуба.

– Чемпионский дубль «Локомотива» и «Локо» – что это значит для хоккея?

– Такого никогда не было в истории. Это большое событие для Ярославля. Это подтверждает, что школа Ярославля – самая лучшая в российском хоккее.

– В чем ее особенность?

– Это начинается с детства, с подготовки, отбора ребят. Как общаются тренеры, как выстраивается тренировочный процесс. С детства закладывается фундамент. Есть все условия, есть хорошие тренеры – все складывается в такие чемпионские команды, – сказал Симашев.