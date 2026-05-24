Овечкин приехал на суперфинал Кубка России с детьми и оценил выступление Кадышевой «Россия у нас одна»: «Шикарно». Орлов тоже посетил игру «Спартак» – «Краснодар»
Овечкин перед суперфиналом Кубка России оценил выступление Кадышевой: шикарно.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин присутствует на трибунах на матче суперфинала FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» (0:0, первый тайм) в Москве.
Овечкин вместе с сыновьями слушал гимн России, стоя перед скамейками запасных.
Также Александр оценил выступление хедлайнера номера открытия «Россия у нас одна» Надежды и Григория Кадышевых и ансамбля «Золотое кольцо» перед игрой.
– Александр, как вам Кадышева?
– Шикарно, – ответил Овечкин.
Матч также посетил защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов.
Фото: t.me/ovigr8official
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресс»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии