Овечкин приехал на суперфинал Кубка России с детьми и оценил выступление Кадышевой «Россия у нас одна»: «Шикарно». Орлов тоже посетил игру «Спартак» – «Краснодар»

Овечкин перед суперфиналом Кубка России оценил выступление Кадышевой: шикарно.

Нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин присутствует на трибунах на матче суперфинала FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» (0:0 , первый тайм) в Москве.

Овечкин вместе с сыновьями слушал гимн России, стоя перед скамейками запасных.

Также Александр оценил выступление хедлайнера номера открытия «Россия у нас одна» Надежды и Григория Кадышевых и ансамбля «Золотое кольцо» перед игрой.

– Александр, как вам Кадышева?

– Шикарно, – ответил Овечкин.

Матч также посетил защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов.

