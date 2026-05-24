Кузин о Радулове: «Уникальный человек. Если он орет, ты понимаешь, что он хочет для команды лучшего, помогает тебе прогрессировать»

Кузин о Радулове: даже если он орет, то хочет лучшего, помогает прогрессировать.

Нападающий «Локо » Артем Кузин поделился впечатлениями от игры с Александром Радуловым .

В воскресенье «Локо » обыграл МХК «Спартак» со счетом 5:0 и стал обладателем Кубка Харламова-2026, выиграв финальную серию со счетом 4-2.

21 мая Кузин также выиграл Кубок Гагарина-2026 в составе «Локомотива».

– Победа с «Локомотивом» в Кубке Гагарина – это для вас событие на всю жизнь?

– Конечно, это запомнится. Это история. Тем более «Локомотив» – двукратный чемпион. Меня в прошлом году не было в команде, но я очень рад, что теперь мне удалось поработать с таким профессиональным тренером и с такими игроками, в таком топ-клубе.

– В том числе с Александром Радуловым?

– Конечно. Это уникальный человек. Он умеет и разговаривать, и играть в хоккей. Я получил от него советы перед тем, как меня отправляли в молодежку. На протяжении всего сезона я слышал от него много подсказок. Даже если он орет, ты понимаешь, что он хочет для тебя и для команды только лучшего, помогает тебе прогрессировать, – сказал Кузин.

Кузин о том, что выиграл Кубок Гагарина и Кубка Харламова за 3 дня: «Невероятно! Система одна, все играют от простоты. Это как лестница, которая ведет тебя вверх»