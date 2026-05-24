Дмитрий Симашев: «Мне нравится Америка. Кайфую от быта, менталитета, поэтому адаптация далась легко. В «Юте» хорошая команда»
Защитник «Юты» Дмитрий Симашев рассказал, что ему нравится играть и жить в США.
Он выступает в системе клуба из Солт-Лейк-Сити с сезона-2025/26.
– Не скучаете по дому?
– Нет, в «Юте» хорошая команда, там есть русские ребята. У меня свои цели, очень сконцентрирован на них. Хочу достичь успеха за океаном.
– Удалось ли привыкнуть к жизни в Северной Америке?
– Довольно легко. Быстро адаптировался к местному менталитету, он мне импонирует.
Мне нравится Америка. Нравится там не просто играть, но и жить. Кайфую от быта, менталитета. Поэтому адаптация далась легко, – сказал Симашев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
