Дмитрий Симашев: «Мне нравится Америка. Кайфую от быта, менталитета, поэтому адаптация далась легко. В «Юте» хорошая команда»

Защитник «Юты» Дмитрий Симашев рассказал, что ему нравится играть и жить в США.

Он выступает в системе клуба из Солт-Лейк-Сити с сезона-2025/26.

– Не скучаете по дому?

– Нет, в «Юте» хорошая команда, там есть русские ребята. У меня свои цели, очень сконцентрирован на них. Хочу достичь успеха за океаном.

– Удалось ли привыкнуть к жизни в Северной Америке?

– Довольно легко. Быстро адаптировался к местному менталитету, он мне импонирует.

Мне нравится Америка. Нравится там не просто играть, но и жить. Кайфую от быта, менталитета. Поэтому адаптация далась легко, – сказал Симашев.