Корнилов о Хартли: «Знаковый тренер для КХЛ, 3 финала, 2 кубка. Прекрасное управление игрой. Его правильные решения помогли «Локомотиву» выиграть Кубок Гагарина»

Корнилов: правильные решения Хартли помогли «Локомотиву» выиграть Кубок Гагарина.

Комментатор Кирилл Корнилов высказался о вкладе главного тренера Боба Хартли в победу «Локомотива» в Кубке Гагарина-2026.

21 мая клуб из Ярославля победил «Ак Барс » (3:2) в шестом матче и со счетом 4-2 выиграл финальную серию плей-офф. После игры Хартли объявил о завершении карьеры.

Напомним, в 2021 году тренер также завоевал трофей с «Авангардом ».

«Если бы сезон КХЛ был журналом, то какой момент сделал обложкой? Плей-офф только закончился, поэтому воспоминания еще свежи. И, понятное дело, главный итог сезона – победа «Локомотива ». И если фантазировать по поводу обложки, то только относительно победы «Локомотива».

Можно вспомнить спасение в серии с «Авангардом». Поставить на обложку Радулова или Шалунова можно, но как же тогда Исаев, который абсолютно заслуженно стал MVP плей-офф? Поэтому самое логичное, на мой взгляд, поставить на обложку момент, когда «Локомотив» после победы подбрасывает Боба Хартли.

Знаковый тренер для КХЛ . Три финала, два кубка. Прекрасное управление игрой. Понятно, что в каждой серии был свой герой, но в сериях с «Локомотивом» и «Ак Барсом» Хартли в самый важный момент не терял самообладание, а наоборот, находил правильные ходы по составу, по тактике, чтобы переламывать серии.

И, безусловно, этой победы без Хартли не было (так же, как и без Радулова, Шалунова, Исаева и многих других). Но правильные решения Хартли помогли «Локомотиву» второй год подряд выиграть Кубок Гагарина», – сказал Корнилов.

