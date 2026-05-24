Тренер «Локо» о возможности привлечь Сурина к финалу: «Даже не стали дергаться. Егор провел тяжелый сезон, сделал дубль в золотом матче в Казани. Он отдал все для победы там»

Тренер «Локо» рассказал, почему не вызвал Сурина на финал Кубка Харламова.

Главный тренер «Локо» Олег Таубер рассказал, почему не вызвал форварда «Локомотива » Егора Сурина на шестой матч финальной серии плей-офф МХЛ .

Сегодня «Локо» обыграл МХК «Спартак» со счетом 5:0 и стал обладателем Кубка Харламова-2026, выиграв финальную серию со счетом 4-2.

21 мая Сурин в составе «Локомотива » выиграл Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии «Ак Барс» (4-2).

– У вас не было мысли привлечь к финалу еще и Егора Сурина?

– Мы даже не стали дергаться. Егор провел тяжелый сезон. Играл хорошо, эмоционально, сделал дубль в золотом матче в Казани. С точки зрения психологии он отдал все для победы там.

Конечно, он помог бы «Локо». Но нужна его эмоциональность, а она осталась на праздновании. К нему нет вопросов, большой мастер. Но он сейчас нужнее в «Локомотиве» на чемпионском параде.

– Алексей Исаков в «Торпедо» вырос по вертикали: МХЛ – ВХЛ – КХЛ. Сейчас «Локомотив» остался без главного тренера. А если вам поступит предложение?

– Конечно, я буду согласен. Но там есть еще Дмитрий Иванович Красоткин, который три кубка выиграл.

– Войти к нему в штаб?

– Это уже не ко мне вопрос. Но у меня, безусловно, есть мечта однажды поработать в КХЛ, – сказал Таубер.

Впервые в истории Кубок Гагарина и Кубок Харламова в один год выиграли команды одной системы. «Локомотив» победил «Ак Барс» в финале, «Локо» – МХК «Спартак»