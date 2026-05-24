  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тренер «Локо» о возможности привлечь Сурина к финалу: «Даже не стали дергаться. Егор провел тяжелый сезон, сделал дубль в золотом матче в Казани. Он отдал все для победы там»
0

Тренер «Локо» о возможности привлечь Сурина к финалу: «Даже не стали дергаться. Егор провел тяжелый сезон, сделал дубль в золотом матче в Казани. Он отдал все для победы там»

Тренер «Локо» рассказал, почему не вызвал Сурина на финал Кубка Харламова.

Главный тренер «Локо» Олег Таубер рассказал, почему не вызвал форварда «Локомотива» Егора Сурина на шестой матч финальной серии плей-офф МХЛ.

Сегодня «Локо» обыграл МХК «Спартак» со счетом 5:0 и стал обладателем Кубка Харламова-2026, выиграв финальную серию со счетом 4-2.

21 мая Сурин в составе «Локомотива» выиграл Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии «Ак Барс» (4-2).

– У вас не было мысли привлечь к финалу еще и Егора Сурина?

– Мы даже не стали дергаться. Егор провел тяжелый сезон. Играл хорошо, эмоционально, сделал дубль в золотом матче в Казани. С точки зрения психологии он отдал все для победы там.

Конечно, он помог бы «Локо». Но нужна его эмоциональность, а она осталась на праздновании. К нему нет вопросов, большой мастер. Но он сейчас нужнее в «Локомотиве» на чемпионском параде.

– Алексей Исаков в «Торпедо» вырос по вертикали: МХЛ – ВХЛ – КХЛ. Сейчас «Локомотив» остался без главного тренера. А если вам поступит предложение?

– Конечно, я буду согласен. Но там есть еще Дмитрий Иванович Красоткин, который три кубка выиграл.

– Войти к нему в штаб?

– Это уже не ко мне вопрос. Но у меня, безусловно, есть мечта однажды поработать в КХЛ, – сказал Таубер.

Впервые в истории Кубок Гагарина и Кубок Харламова в один год выиграли команды одной системы. «Локомотив» победил «Ак Барс» в финале, «Локо» – МХК «Спартак»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoЛоко
logoМатч ТВ
Кубок Харламова
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoЕгор Сурин
logoДмитрий Красоткин
logoМХЛ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Можно вписать в систему ХК Полёт (Рыбинск) и заявить её в ВХЛ (оставив молодёжку Полёта в НМХЛ), там обкатывать выросшую из МХЛ молодёжь. Чтобы не зависеть от фармов из других регионов.
ОтветAtMOROSOk
Можно вписать в систему ХК Полёт (Рыбинск) и заявить её в ВХЛ (оставив молодёжку Полёта в НМХЛ), там обкатывать выросшую из МХЛ молодёжь. Чтобы не зависеть от фармов из других регионов.
Полет агентская командочка, там ничего хорошего
Уже не мечта а цель, заслужил .
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузин о том, что выиграл Кубок Гагарина и Кубок Харламова за 3 дня: «Невероятно! Система одна, все играют от простоты. Это как лестница, которая ведет тебя вверх»
24 мая, 14:07
17-летний форвард «Локо» Котков признан MVP Кубка Харламова. Он набрал 15 очков в 18 матчах плей-офф МХЛ
24 мая, 12:58
Впервые в истории Кубок Гагарина и Кубок Харламова в один год выиграли команды одной системы. «Локомотив» победил «Ак Барс» в финале, «Локо» – МХК «Спартак»
24 мая, 12:38
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Вегас» принимает «Колорадо» в 4-м матче финала Запада при 3-0 в серии
сегодня, 22:17
Малкин перед продлением контракта с «Питтсбургом»: «Сколько там мне предложили? Где нули? Может, я смогу добавить еще один»
сегодня, 21:22
Швейцария выиграла все матчи на групповом этапе ЧМ в основное время с общим счетом 39:7. У Канады 6 побед в основное время и 1 в овертайме при 33:13
сегодня, 21:10
Все пары 1/4 финала ЧМ-2026: Канада сыграет с США, Швейцария – со Швецией, Финляндия – с Чехией, Норвегия – с Латвией
сегодня, 20:53
Канал Алексея Шевченко или Никиты Петухова? Определите лучшего хоккейного автора
сегодня, 20:50
ЧМ-2026 по хоккею. Канада одолела Чехию, Швейцария обыграла Финляндию, Швеция – Словакию, США победили Австрию
сегодня, 20:50
Фетисов спросил, как предотвращать отъезд молодых игроков из России без согласия клубов. Ротенберг ответил: «Надо менять все законодательство, это вопрос к ИИХФ. У нас есть законы, ТК РФ»
сегодня, 20:12
Малкин о продлении контракта с «Питтсбургом»: «Переживали? Всегда 🐧»
сегодня, 18:59Фото
Малкин может заработать 3,5 млн долларов бонусами по контракту с «Питтсбургом»: 250 тысяч долларов – после 42-й и 63-й игры, 1 млн – за выход в плей-офф, 500 тысяч – за проход раундов
сегодня, 18:48
Малкин подписал однолетний контракт с «Питтсбургом» с зарплатой 5,5 млн долларов. Форвард провел 20 сезонов в НХЛ
сегодня, 18:36
Ко всем новостям
Последние новости
36-летний Сохатский – самый ценный игрок плей-офф ВХЛ. Вратарь «Югры» выиграл 12 из 14 матчей, из них 4 игры – на ноль
сегодня, 18:24
«Айлендерс» продлили контракт со вторым бомбардиром «Бриджпорта» Фоуди. Форвард набрал 47 очков в 60 матчах сезона АХЛ
сегодня, 18:12
Величкин о «Локомотиве»: «Надо дать Пелино возможность порулить. Майк вложил лепту в чемпионство. У человека три Кубка Гагарина. Не каждый российский тренер способен на такой результат»
сегодня, 17:31
Швеция вышла в плей-офф ЧМ-2026 с 4-го места в группе. Четвертьфинал – против Швейцарии или Финляндии
сегодня, 16:52
Серебряков о поражении от «Локомотива»: «Авангарду» не хватило чемпионского опыта, может. Не хватило спокойствия, такого, как Радулов, который может всех успокоить»
сегодня, 15:56
38-летний Жиру намерен продолжить карьеру. Форвард набрал 49 очков в 82 матчах сезона за «Оттаву»
сегодня, 15:28
Фетисов о «Локомотиве»: «Кубок выиграть тяжело, повторить – нереально трудно. Третий раз – это уже совсем серьезная задача, но Радулов сказал, что идет за третьим»
сегодня, 14:56
«Динамо» закрепило права на Комтуа, Моторыгина, Дер-Аргучинцева и еще на 16 хоккеистов
сегодня, 14:28
«Бомбардирских качеств Да Косты не видно в плей-офф. Он все-таки не Радулов. На него будет спрос в КХЛ». Щитов об экс-форварде «Автомобилиста»
сегодня, 14:14
«Порой к Овечкину относятся как к роботу. Александр – герой нашего времени, он прославляет страну и наш хоккей». Кущенко о капитане «Вашингтона»
сегодня, 13:58
Рекомендуем