Кузин о том, что выиграл Кубок Гагарина и Кубок Харламова за 3 дня: «Невероятно! Система одна, все играют от простоты. Это как лестница, которая ведет тебя вверх»

Кузин о системе «Локомотива»: это как лестница, которая ведет тебя вверх.

Нападающий «Локо» Артем Кузин высказался о системе ярославского клуба.

Сегодня «Локо» обыграл МХК «Спартак» со счетом 5:0 и стал обладателем Кубка Харламова-2026, выиграв финальную серию со счетом 4-2.

21 мая Кузин также стал обладателем Кубок Гагарина-2026 в составе «Локомотива».

– Два кубка за три дня. Какое у вас настроение?

– Да потрясающее! Правда, эмоций чуть не хватает. Но все это невероятно!

– Как вам удалось совместить финал Кубка Гагарина и финал Кубка Харламова?

– Там выиграли, здесь выиграли. Там 4-2, здесь 4-2. Все отлично! Я был с «Локомотивом» в шестом матче в Казани. Потом мы сели в поезд, поехали в Ярославль, праздновали по пути. И потом я приехал к молодежке.

– Трудно было переключаться?

– Да, конечно. Переключиться тяжело, чуть другой хоккей. Но старался держать уровень, играть от простоты. А на табло счет 5:0. Красота!

– В чем сила ярославского хоккея?

– Нет никакого секрета. Просто работать, работать и работать. Система одна, все играют от простоты. Это как лестница, которая ведет тебя вверх.

– У вас есть мечта играть в КХЛ в следующем году?

– Конечно же, есть. Хочу стать лидером «Локомотива». Помогать команде как можно больше побеждать, – сказал Кузин.

Впервые в истории Кубок Гагарина и Кубок Харламова в один год выиграли команды одной системы. «Локомотив» победил «Ак Барс» в финале, «Локо» – МХК «Спартак»