  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кузин о том, что выиграл Кубок Гагарина и Кубок Харламова за 3 дня: «Невероятно! Система одна, все играют от простоты. Это как лестница, которая ведет тебя вверх»
0

Кузин о том, что выиграл Кубок Гагарина и Кубок Харламова за 3 дня: «Невероятно! Система одна, все играют от простоты. Это как лестница, которая ведет тебя вверх»

Кузин о системе «Локомотива»: это как лестница, которая ведет тебя вверх.

Нападающий «Локо» Артем Кузин высказался о системе ярославского клуба.

Сегодня «Локо» обыграл МХК «Спартак» со счетом 5:0 и стал обладателем Кубка Харламова-2026, выиграв финальную серию со счетом 4-2.

21 мая Кузин также стал обладателем Кубок Гагарина-2026 в составе «Локомотива».

– Два кубка за три дня. Какое у вас настроение?

– Да потрясающее! Правда, эмоций чуть не хватает. Но все это невероятно!

– Как вам удалось совместить финал Кубка Гагарина и финал Кубка Харламова?

– Там выиграли, здесь выиграли. Там 4-2, здесь 4-2. Все отлично! Я был с «Локомотивом» в шестом матче в Казани. Потом мы сели в поезд, поехали в Ярославль, праздновали по пути. И потом я приехал к молодежке.

– Трудно было переключаться?

– Да, конечно. Переключиться тяжело, чуть другой хоккей. Но старался держать уровень, играть от простоты. А на табло счет 5:0. Красота!

– В чем сила ярославского хоккея?

– Нет никакого секрета. Просто работать, работать и работать. Система одна, все играют от простоты. Это как лестница, которая ведет тебя вверх.

– У вас есть мечта играть в КХЛ в следующем году?

– Конечно же, есть. Хочу стать лидером «Локомотива». Помогать команде как можно больше побеждать, – сказал Кузин. 

Впервые в истории Кубок Гагарина и Кубок Харламова в один год выиграли команды одной системы. «Локомотив» победил «Ак Барс» в финале, «Локо» – МХК «Спартак»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoЛоко
logoКХЛ
logoАртем Кузин
logoЛокомотив
Кубок Харламова
logoМХК Спартак
logoМХЛ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Артем, только успеха тебе! Стань лидером Локомотива!
Надо оправдать авансы. Сам Боб Хартли про тебя говорил, что ты крутой и один из лучших молодых с кем он работал.
Вот я музыкант и, как по мне, слова Боба про Артёма все равно что про меня то же самое сказал бы, не знаю, Бах, или Бетховен😂
Вошёл в историю мальчишка! Первый и на данный момент единственный кто за один сезон поднял над головой два кубка.
Поздравляем !!!
Просто Локо "повезло", что король по версии комментаторов матч тв Яшкин отдыхал. Звезда нхл Галимов участвовал в танцах на льду. Про остальных молчу. Тренер не нашел выхода, хотя уже минимум 3 сезона знает, что Локо уничтожает команды во втором периоде. Я понять не могу, то ли игроки не обучаемы, то ли тренер щёлкает
Артём поставил красивый ,успешный рекорд -два Куба за три дня с Локомотивом и Локо ! Пусть попробует кто то в будущем из хоккеистов повторить такое !
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
17-летний форвард «Локо» Котков признан MVP Кубка Харламова. Он набрал 15 очков в 18 матчах плей-офф МХЛ
24 мая, 12:58
«Локо» победил МХК «Спартак» в 6-м матче финала и выиграл Кубок Харламова в 4-й раз в истории
24 мая, 12:27
Кубок Гагарина и Кубок Харламова впервые заберут команды одной системы? «Локо» в шаге от чемпионства
23 мая, 09:04Трибуна
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Вегас» принимает «Колорадо» в 4-м матче финала Запада при 3-0 в серии
вчера, 22:17
Малкин перед продлением контракта с «Питтсбургом»: «Сколько там мне предложили? Где нули? Может, я смогу добавить еще один»
вчера, 21:22
Швейцария выиграла все матчи на групповом этапе ЧМ в основное время с общим счетом 39:7. У Канады 6 побед в основное время и 1 в овертайме при 33:13
вчера, 21:10
Все пары 1/4 финала ЧМ-2026: Канада сыграет с США, Швейцария – со Швецией, Финляндия – с Чехией, Норвегия – с Латвией
вчера, 20:53
ЧМ-2026 по хоккею. Канада одолела Чехию, Швейцария обыграла Финляндию, Швеция – Словакию, США победили Австрию
вчера, 20:50
Канал Алексея Шевченко или Никиты Петухова? Определите лучшего хоккейного автора
вчера, 20:50
Фетисов спросил, как предотвращать отъезд молодых игроков из России без согласия клубов. Ротенберг ответил: «Надо менять все законодательство, это вопрос к ИИХФ. У нас есть законы, ТК РФ»
вчера, 20:12
Малкин о продлении контракта с «Питтсбургом»: «Переживали? Всегда 🐧»
вчера, 18:59Фото
Малкин может заработать 3,5 млн долларов бонусами по контракту с «Питтсбургом»: 250 тысяч долларов – после 42-й и 63-й игры, 1 млн – за выход в плей-офф, 500 тысяч – за проход раундов
вчера, 18:48
Малкин подписал однолетний контракт с «Питтсбургом» с зарплатой 5,5 млн долларов. Форвард провел 20 сезонов в НХЛ
вчера, 18:36
Ко всем новостям
Последние новости
36-летний Сохатский – самый ценный игрок плей-офф ВХЛ. Вратарь «Югры» выиграл 12 из 14 матчей, из них 4 игры – на ноль
вчера, 18:24
«Айлендерс» продлили контракт со вторым бомбардиром «Бриджпорта» Фоуди. Форвард набрал 47 очков в 60 матчах сезона АХЛ
вчера, 18:12
Величкин о «Локомотиве»: «Надо дать Пелино возможность порулить. Майк вложил лепту в чемпионство. У человека три Кубка Гагарина. Не каждый российский тренер способен на такой результат»
вчера, 17:31
Швеция вышла в плей-офф ЧМ-2026 с 4-го места в группе. Четвертьфинал – против Швейцарии или Финляндии
вчера, 16:52
Серебряков о поражении от «Локомотива»: «Авангарду» не хватило чемпионского опыта, может. Не хватило спокойствия, такого, как Радулов, который может всех успокоить»
вчера, 15:56
38-летний Жиру намерен продолжить карьеру. Форвард набрал 49 очков в 82 матчах сезона за «Оттаву»
вчера, 15:28
Фетисов о «Локомотиве»: «Кубок выиграть тяжело, повторить – нереально трудно. Третий раз – это уже совсем серьезная задача, но Радулов сказал, что идет за третьим»
вчера, 14:56
«Динамо» закрепило права на Комтуа, Моторыгина, Дер-Аргучинцева и еще на 16 хоккеистов
вчера, 14:28
«Бомбардирских качеств Да Косты не видно в плей-офф. Он все-таки не Радулов. На него будет спрос в КХЛ». Щитов об экс-форварде «Автомобилиста»
вчера, 14:14
«Порой к Овечкину относятся как к роботу. Александр – герой нашего времени, он прославляет страну и наш хоккей». Кущенко о капитане «Вашингтона»
вчера, 13:58
Рекомендуем