Крикунов о готовности Ротенберга возглавить «Локомотив»: «В Ярославле сильное противодействие. Уже такое было, но не прошло. Не из-за того, что он не захотел»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мыслями о возможном преемнике для тренера Боба Хартли в «Локомотиве».

21 мая клуб из Ярославля победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче и со счетом 4-2 выиграл финальную серию Кубка Гагарина-2026. После игры Хартли объявил о завершении карьеры.

Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг выразил готовность возглавить клуб.

«Тяжело будет еще раз так удачно найти тренера. Ярославль стреляет дуплетом – они при Вуйтеке дважды стали чемпионами, сейчас тоже два раза взяли трофей. Трудно будет выиграть в третий раз подряд. 

Наверное, будут искать тренера за рубежом. Если в прошлый раз привезли Хартли, а он удачно сработал. У них было много иностранных тренеров.

Роман Ротенберг? Что-то уже когда-то было, но не срослось. Думаю, в Ярославле сильное противодействие. Уже такое было, но не прошло. Не из-за того, что он не захотел. Потом они и Хартли нашли», – сказал Крикунов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
Ну какое противодействие? Я понимаю приглашать людей уровня Быкова, Знарка, Федорова. Это понятно. Ну на хрена мусолить имя этого, якобы, тренера, который в КХЛ проигрывает все, что только можно? Что в голове у Крикунова?
Да и не нужен клубу, традионно делающим ставку на стабильныц состав и ребят из системы, человек пылесосящий лигу и меняющий каждое лето по полкоманды
Все эти публикации - заказуха со стороны Ромы, так называемый прогрев темы. Попытка привлечь к себе внимание. Никто его никуда не возьмет тренером, даже собственный дядя, имеющий вес в Динамо, не стал его брать. А Крикунов один из тех, кто работает на прогрев Ромы.
Из СКА просто выгнали, Трактор и Динамо отмахнулись как от назойливого. Начали Локо прокачивать через своих пенсионеров
Нахрен тут нужен этот клоун. Здесь нужны профи.
Никитин строил чемпионский Локомотив 4 года, Хартли ничего не испортил и взял кубок, если придёт Ромка развалит команду за месяц.
зачем это второй год разгонять? все понимают, что его там не будет))) или писать больше не о чем?)))
Ольга, это же заказуха, попытка Ромы привлечь к себе внимание, а вдруг его куда-нибудь пригласят. Это современная пиар- технология. Эксперты типа Крикунова вместе с отдельными журналистами работают на эту цель. Здесь все как в анекдоте - съесть то он съест, да кто ему даст?
Есть разница, он там не нужен и его там не будет. Он ведь нигде не нужен, но при это много где есть.
Ну уж нафиг, Локо просто не потянет выдающегося вундеркинда Ротенберга. Локо не достоин, лучше уж в Авангард 😆
Радулов молчать не будет, Ромка получит порцию благодарностей 😁
призрак бродит над Ярославле,призрак ротенберга.
Роман Ротенберг думает какую еще команду развалить.
Причём до основания. И молодёжку тоже.
Идите вон из Ярославля вместе с Ротенбергом!!!!
