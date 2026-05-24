Сергей Черкас: «Хартли было легко, «Локомотив» собирали на протяжении 4 лет, ему не надо было думать: «Как комплектовать?» Поэтому его и нет в номинантах на приз лучшему тренеру»

Сергей Черкас: Хартли было легко, «Локомотив» собирали на протяжении четырех лет.

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о непопадании Боба Хартли в список номинантов на приз лучшему тренеру FONBET Чемпионата КХЛ по итогам сезона-2025/26.

Ранее стало известно, что в список претендентов вошли Анвар Гатиятулин («Ак Барс»), Виктор Козлов («Салават Юлаев ») и Андрей Разин («Металлург»).

«Локомотив » под руководством Хартли выиграл Кубок Гагарина-2026.

«Хартли было легко, потому что «Локомотив» собирали на протяжении четырех лет, ему не надо было думать: «Как комплектовать?». Ему нужно было просто подготовить команду и выдать продукт. Поэтому его и нет в номинантах на приз лучшему тренеру сезона.

Почему я отдаю предпочтение Виктору Козлову? Потому что он собирал команду, он ее делал в очень сложных условиях. «Салават Юлаев» по сезону выглядел достойно и добился определенных результатов. Здесь ситуация другая, команда у Хартли уже была. Но это не умоляет заслуг Хартли в победе Кубка Гагарина», – сказал Черкас.

