  • Сергей Черкас: «Хартли было легко, «Локомотив» собирали на протяжении 4 лет, ему не надо было думать: «Как комплектовать?» Поэтому его и нет в номинантах на приз лучшему тренеру»
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о непопадании Боба Хартли в список номинантов на приз лучшему тренеру FONBET Чемпионата КХЛ по итогам сезона-2025/26.

Ранее стало известно, что в список претендентов вошли Анвар Гатиятулин («Ак Барс»), Виктор КозловСалават Юлаев») и Андрей Разин («Металлург»).

«Локомотив» под руководством Хартли выиграл Кубок Гагарина-2026.

«Хартли было легко, потому что «Локомотив» собирали на протяжении четырех лет, ему не надо было думать: «Как комплектовать?». Ему нужно было просто подготовить команду и выдать продукт. Поэтому его и нет в номинантах на приз лучшему тренеру сезона.

Почему я отдаю предпочтение Виктору Козлову? Потому что он собирал команду, он ее делал в очень сложных условиях. «Салават Юлаев» по сезону выглядел достойно и добился определенных результатов. Здесь ситуация другая, команда у Хартли уже была. Но это не умоляет заслуг Хартли в победе Кубка Гагарина», – сказал Черкас. 

Хартли = победа. Легендарный хоккейный дед

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
Игроки «Локомотива» в своих интервью после победного шестого матча говорят, что с новым тренерским штабом стали играть по-другому и что Хартли вкладывался в команду.
Эксперты: «да не, вы все дебилы. Багаж, не более»
"А вот был бы там мой любимый 💕Ромочка... " - мечтательно вздохнул Черкаш и замахнул очередной стакан беленькой 😄😄
Хартли Боби,ты наш самый лучший тренер 26.Как Македонский, пришел,увидел,победил.Козлов почему-то продул 4-0,при трёх сухих.А собирался нас вынести.Не по Сеньке шапка!
ОтветAndrey
Хартли Боби,ты наш самый лучший тренер 26.Как Македонский, пришел,увидел,победил.Козлов почему-то продул 4-0,при трёх сухих.А собирался нас вынести.Не по Сеньке шапка!
Сравни составы Салавата и Локомотива с тем, что часть игроков Салавата не играла из-за травм. Тем не имею в виду, что Локо бы Салават не прошёл, а что результаты игр могли быть другими.

К Хартли. Не хватит иметь хорошую команду, но также её правильно подготовить, включая тактических схем. Так что не включение Хартли для меня загадкой. Думаю, там должны были быть Хартли, Козлов и тренер Сибири
ОтветAndrey
Хартли Боби,ты наш самый лучший тренер 26.Как Македонский, пришел,увидел,победил.Козлов почему-то продул 4-0,при трёх сухих.А собирался нас вынести.Не по Сеньке шапка!
ты бот, такой же как Черкас. Только за другую команду. Хартли топ тренер, с чемпионским составом взял КГ, в Кхл много было чемпионских составов, но не каждый брал КГ, поэтому Хартли нужно было внести в список номинирования. Козлов в списке лучших ГТ заслуженно всё таки со дна всей лиги поднялся, смотри историю кхл. Со дна лиги много клубов подымались так высоко? Причём с одним и тем же тренером, а не после смены 2-3 ГТ в сезоне))
Кретин этот Черкас.
Идиоты. Он вытащил серию с Омском. Да только это делает его лучшим тренером. И не надо говорить, что выбирают по итогам сезона.
Подготовка, своё видение игры и как классно тосавал звенья, что и давало результат. Боб - браво.
Багаж багаж, просто все они из одной пробирки.
А надо было номинировать Буцаева, Ларионова и Гру)
Про Шеркаса сказал Егор на 100%.
Походу у Черкаса подгорает, не нравится парню, что Локомотив дубль сделал.
