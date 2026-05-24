Корнилов о ЧМ: «Отстранение России и Беларуси сказывается. Раньше 2-3 сборные были не в состоянии оказывать сопротивление. В связи с отсутствием двух сильных команд конкуренция сократилась еще сильнее»

0

Комментатор Кирилл Корнилов поделился мнением о том, нужно ли реформировать чемпионат мира по хоккею.

«Нужно реформировать чемпионат мира по хоккею? Хочется больше конкурентного хоккея. На примере нынешнего чемпионата мира – Италия, Великобритания, Венгрия, Словения – это страны, которые не производят в большом количестве классных игроков. И они просто не могут бороться за выход в плей-офф.

Отстранение России и Беларуси, безусловно, сказывается. Раньше на каждом турнире две-три сборные были не в состоянии оказывать серьезное сопротивление. Но в связи с отсутствием двух сильных команд, конкуренция сократилась еще сильнее.

В прошлом году датчане удивили, дойдя до полуфинала, в этом году удивляют норвежцы. Латвия выглядит боеспособной командой. Периодически андердоги выстреливают. Так что сокращать количество участников, наверное, не стоит, с учетом того, что каждый год по две сборных меняются. Но возвращать Россию и Беларусь необходимо», – сказал Корнилов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
Да-да, именно Белоруссия. До отстранения 12, 13 места, вылет в низший дивизион (7 поражений, разница 8-36), возвращение, снова вылет.
Чем хуже условная Великобритания, а уж тем более Словения, непонятно.
Та самая Белоруссия, которая побеждает «медалистов, если бы мы играли» каждого чм и ио россиян по версии экспертов.
У Белорусов сейчас лучшее поколение растет: Левшунов, братья Протасы, Шарангович. Плюс очень конкурентные хоккеисты из КХЛ. Учитывая, что приезжать в сборную белорусы любят и это поколение гораздо профессиональнее чем поколение звездного 85-87 года рождения: братья Костицыны и тд. То при успешной игре они могут бороться за плей-офф. А там первые медали не за горами. Не вижу ничего такого, в чем они уступают сборной Латвии, которая недавно выиграла свои первые медали в истории.
А пока Украина и Казахстан сыграют на следующий год
Скоро на ЧМ все дно подымется снизу
