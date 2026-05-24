Корнилов о ЧМ: «Отстранение России и Беларуси сказывается. Раньше 2-3 сборные были не в состоянии оказывать сопротивление. В связи с отсутствием двух сильных команд конкуренция сократилась еще сильнее»

Корнилов поделился мнением о том, нужно ли реформировать ЧМ по хоккею .

Комментатор Кирилл Корнилов поделился мнением о том, нужно ли реформировать чемпионат мира по хоккею.

«Нужно реформировать чемпионат мира по хоккею? Хочется больше конкурентного хоккея. На примере нынешнего чемпионата мира – Италия , Великобритания , Венгрия , Словения – это страны, которые не производят в большом количестве классных игроков. И они просто не могут бороться за выход в плей-офф.

Отстранение России и Беларуси , безусловно, сказывается. Раньше на каждом турнире две-три сборные были не в состоянии оказывать серьезное сопротивление. Но в связи с отсутствием двух сильных команд, конкуренция сократилась еще сильнее.

В прошлом году датчане удивили, дойдя до полуфинала, в этом году удивляют норвежцы. Латвия выглядит боеспособной командой. Периодически андердоги выстреливают. Так что сокращать количество участников, наверное, не стоит, с учетом того, что каждый год по две сборных меняются. Но возвращать Россию и Беларусь необходимо», – сказал Корнилов.