Генменеджер «Барыса» о Томпсоне: «Командный игрок, который позитивно влияет на атмосферу в раздевалке. Он заряжен на борьбу, видим в нем потенциал для дальнейшего роста»
Генеральный менеджер «Барыса» Леонид Метальников высказался о новом контракте с 26-летним нападающим Тайсом Томпсоном.
Новое соглашение рассчитано на один сезон.
«Тайс – настоящий профессионал и отличный командный игрок, который позитивно влияет на атмосферу в раздевалке.
Он еще молод, всегда заряжен на борьбу, активную игру, и мы видим в нем потенциал для дальнейшего роста. Рады, что он остается с нами и продолжит приносить пользу команде в предстоящем сезоне», – сказал Метальников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Барыса»
