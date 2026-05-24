Генменеджер «Барыса» о Томпсоне: «Командный игрок, который позитивно влияет на атмосферу в раздевалке. Он заряжен на борьбу, видим в нем потенциал для дальнейшего роста»

Генеральный менеджер «Барыса » Леонид Метальников высказался о новом контракте с 26-летним нападающим Тайсом Томпсоном .

Новое соглашение рассчитано на один сезон.

«Тайс – настоящий профессионал и отличный командный игрок, который позитивно влияет на атмосферу в раздевалке.

Он еще молод, всегда заряжен на борьбу, активную игру, и мы видим в нем потенциал для дальнейшего роста. Рады, что он остается с нами и продолжит приносить пользу команде в предстоящем сезоне», – сказал Метальников.