  • 17-летний форвард «Локо» Котков признан MVP Кубка Харламова. Он набрал 15 очков в 18 матчах плей-офф МХЛ
Форвард «Локо» Матвей Котков признан MVP плей-офф МХЛ.

17-летний нападающий «Локо» Матвей Котков признан самым ценным игроком плей-офф Olimpbet МХЛ сезона-2025/26.

Сегодня клуб из Ярославля стал обладателем Кубка Харламова-2026. МХК «Спартак» проиграл ярославцам (0:5) в шестом матче финальной серии.

Котков набрал 15 (9+6) очков в 18 играх и стал вторым бомбардиром плей-офф. Нападающий провел свой второй сезон в МХЛ.

В регулярном чемпионате-2025/2026 он сыграл в 37 матчах и записал на свой счет 31 (14+17) очко.

Впервые в истории Кубок Гагарина и Кубок Харламова в один год выиграли команды одной системы. «Локомотив» победил «Ак Барс» в финале, «Локо» – МХК «Спартак»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт МХЛ
Котков красавчик, ещё совсем молодой, а уже столько очков.
А вообще молодёжка у нас довольно ровная, и там многие могут зайти на следующий сезон в основную команду. Но Матвею пока рановато ещё)
Красава! 17-летний Матвей Котков не просто привёл Локо к четвёртому Кубку Харламова, но и признан самым ценным игроком плей-офф. 15 (9+6) очков в 18 матчах — космическая статистика для такого юного возраста. Гордимся! Вперёд, ЛОКО! 🏒🔥🚂🏆🏆🏆🏆
