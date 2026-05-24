17-летний форвард «Локо» Котков признан MVP Кубка Харламова. Он набрал 15 очков в 18 матчах плей-офф МХЛ

17-летний нападающий «Локо» Матвей Котков признан самым ценным игроком плей-офф Olimpbet МХЛ сезона-2025/26.

Сегодня клуб из Ярославля стал обладателем Кубка Харламова-2026. МХК «Спартак» проиграл ярославцам (0:5) в шестом матче финальной серии.

Котков набрал 15 (9+6) очков в 18 играх и стал вторым бомбардиром плей-офф. Нападающий провел свой второй сезон в МХЛ.

В регулярном чемпионате-2025/2026 он сыграл в 37 матчах и записал на свой счет 31 (14+17) очко.

Впервые в истории Кубок Гагарина и Кубок Харламова в один год выиграли команды одной системы. «Локомотив» победил «Ак Барс» в финале, «Локо» – МХК «Спартак»