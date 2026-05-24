Впервые в истории Кубок Гагарина и Кубок Харламова в один год выиграли команды одной системы. «Локомотив» победил «Ак Барс» в финале, «Локо» – МХК «Спартак»

«Локо » стал обладателем Кубка Харламова-2026.

МХК «Спартак» проиграл ярославцам (0:5) в шестом матче финальной серии плей-офф Olimpbet МХЛ.

Напомним, 21 мая «Локомотив» победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче Кубка Гагарина и со счетом 4-2 выиграл финальную серию плей-офф-2026.

Команды одной системы завоевали Кубок Гагарина и Кубок Харламова в один год впервые в истории.