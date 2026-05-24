  • Впервые в истории Кубок Гагарина и Кубок Харламова в один год выиграли команды одной системы. «Локомотив» победил «Ак Барс» в финале, «Локо» – МХК «Спартак»
«Локо» стал обладателем Кубка Харламова-2026.

МХК «Спартак» проиграл ярославцам (0:5) в шестом матче финальной серии плей-офф Olimpbet МХЛ.

Напомним, 21 мая «Локомотив» победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче Кубка Гагарина и со счетом 4-2 выиграл финальную серию плей-офф-2026.

Команды одной системы завоевали Кубок Гагарина и Кубок Харламова в один год впервые в истории.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
А потому что, пока остальные "ноют" из-за жесткого лимита, кто-то другой целенаправленно работает со своей молодёжью, и вот результаты!
Ответborasco
С такой молодёжью не будет жалоб на нехватку глубины состава)
Ответborasco
Да хорошо собирают таланты со всей страны и привозят в Ярик, да и местные есть
Причем обе победы в шестом матче и обе на выезде. Белая форма фартовая в этом году.

Ура Ярославлю!
ОтветAlexander Kulkov
А два года назад красная была нефартовой
Самые лучшие коллективы!!!
Ярославль - столица российского хоккея!
Это красиво! С Победой!
Локомотив - это сильнейшая организация в истории российского хоккея после распада СССР. С этим как-то даже спорить бессмысленно.
А ведь всего 2 года назад оба финала проиграли. И вот судьба вернула должок.
Делом доказывают силу своей школы и то что лучшие в стране, пока другой персонаж бегает по интервью и записывает детей Овечкина в свою школу
. P.S. У Спартака кстати тоже школа отличная два подряд финала золото и серебро, плюс два финала подряд ВХЛ
Здорово! Оба Кубка России в Ярославле! Молодцы ребята, вы сильнейшие!🏆🏆
Это просто праздник какой-то!
