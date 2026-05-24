Впервые в истории Кубок Гагарина и Кубок Харламова в один год выиграли команды одной системы. «Локомотив» победил «Ак Барс» в финале, «Локо» – МХК «Спартак»
«Локо» стал обладателем Кубка Харламова-2026.
МХК «Спартак» проиграл ярославцам (0:5) в шестом матче финальной серии плей-офф Olimpbet МХЛ.
Напомним, 21 мая «Локомотив» победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче Кубка Гагарина и со счетом 4-2 выиграл финальную серию плей-офф-2026.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс
Ура Ярославлю!
. P.S. У Спартака кстати тоже школа отличная два подряд финала золото и серебро, плюс два финала подряд ВХЛ