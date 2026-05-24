«Барыс» продлил контракт с Томпсоном на год. Форвард набрал 25 очков и вошел в топ-5 бомбардиров клуба в регулярке
«Барыс» продлил контракт с нападающим Тайсом Томпсоном.
Новое одностороннее соглашение рассчитано на один сезон – до 31 мая 2027 года.
В минувшем сезоне Томпсон вошел в топ-5 бомбардиров команды и стал третьим снайпером «Барыса». В его активе 25 (15+10) очков в 57 играх при среднем времени на льду в 19 минут и 15 секунд.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Барыса»
