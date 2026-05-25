  • Кубок Стэнли. «Вегас» победил «Колорадо» в 3-м матче финала Запада, счет в серии – 3-0
В Кубке Стэнли продолжается финал Западной конференции.

«Вегас» победил «Колорадо» (5:3) в третьем матче финальной серии Западной конференции.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Руководство Вегаса гении. Собрали команду на драфте расширения и сразу финал. Уже и Кубок имеют, и в плей-офф регулярно играют... А их решения по составу вообще огонь, хотя поначалу кажутся как минимум спорными. Они Маршессо не стали продлять после шикарного сезона и отдали его место Дорофееву(!?) . А замена тренера перед плей-офф? Сегодня явно тренерская победа. Так взбодрить команду, чтобы 0:3 превратить в 5:3, это надо уметь. Вегас идёт за Кубком.
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Запомни, у Сиэттла нет налога штата.
Вегас вперёд, дави жуков
Комментарий скрыт
У "Колорадо" есть шанс вписать своё имя в статистику рекордов НХЛ впервые в истории лиги , с очень интересным показателем.
На сегодня за всю историю НХЛ ни одна команда не выигрывала финал конференции после двух домашних поражений в начале серии.
Все зависит от Макара. Но ощущение что Вегас тупо в регулярке х.и пинал, а теперь взялся за дело всерьез, тем более состав подходящий, за исключением вратарской линии
Вопрос по вратарям вообще интересный в целом. Да Харт почти два года не играл из-за судов , но настрой у него хороший тянет + "Вегас" разогрелся .
У "Колорадо" вратарь 33 года , можно уже сказать ветеран , до этого не был первым номером.
Я бы за то, чтобы было побольше матчей. Но если выиграет "Вегас" не расстроюсь, отсутствие одного Макара не оправдание проигрыша, моё мнение.
Смотрим хоккей дальше.
С детства за Ника Дауда, например ) Цыган с победой ! "К нам приехал...к нам приехал...Торторелла дорогой " )) Там кто-то просил разбудить к финалу , когда Колорадо со свипом вынесет Вегас ) Ребята просыпайтесь - у вас походу абонемент со скидкой по промокоду "свип-с ранними петухами" ) Петухову кстати тоже привет...не прошло и 3 дня со статьи "Как собрать непобедимую команду по примеру Колорадо" (в том году у него Торонто было) Петухов - что с лицом и как бодрость духа ? Гадалка ты бракованная )) Нострадамус из середины шпагата Волочковой )
Под словом "Колорадо" Петухов, как правило, подразумевает "Вегас", вы просто не поняли текст гадания! 🥺
Не вижу смысла понимать текст "наперсточника" ) "Кручу-верчу ####### хочу" текст его , например ! По Торонто в прошлом сезоне тоже самое было, кого там подразумевал ,Вегас ? )) Петухоф...такой Петухоф ) Он прям "черная метка прогнозиста"
Ничего себе поехал на работу, было 0-3, думал уже все. Включил на работе под конец уже 5-3, похоже веселая игра была😁
Повезло Вегасу что тебе на работу надо. Сколько они мучались, ждали, когда же на работу поедешь, чтобы наконец-то начать играть и забивать)))
😂 100 пудов, когда там следующая игра? Буду полностью смотреть, надо же Колорадо хоть одну игру взять:))
Три банки. Маккинону конец. Макар полуживой. Колорадо провело худший период в сезоне.
Два первых матча поставили Колорадо в сложное положение. Этот матч в случае неудачи Эвеланш зачеркнёт их надежды на кубок, хотя казалось, что такой силы нет. А Вегасу удачи, и особенно нашим парням Барбашеву и Дорофееву. Радостно за них, решают результаты важнейших игр!
Мак с глазами побитой собаки. Колорадо сломавшееся психически и самое главное физически, они просто посыпались. Мдэ. Выглядело как Колорадо нарвалось на команду другой весовой категории, после того как Вегас стал играть в полную силу из жуков кишки полезли во все стороны. Пожалуй, самая веская заявка на кубок в этом плей-офф.
ну Каролина еще может им что-то противопоставить, сейчас прогнозировать что-то сложно
Будет трудно Вегасу, но... такова жизнь. Надо 3-0
Заказ выполнен! :)
заснул при 0-3, думаю поспать надобно. просыпаюсь при 4-3 и первая мысль - пупупу.
Вегас мужики с яйцами, без вопросов. Торт умеет в тренера, факт
