  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о преемнике Хартли в «Локомотиве»: «Будут искать иностранца, скорее всего. Нужна харизматичная личность, чтобы команда не потеряла уровень психологической зарядки»
0

Плющев о преемнике Хартли в «Локомотиве»: «Будут искать иностранца, скорее всего. Нужна харизматичная личность, чтобы команда не потеряла уровень психологической зарядки»

Плющев о преемнике Хартли в «Локомотиве»: скорее всего, будут искать иностранца.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мыслями о возможном преемнике для тренера Боба Хартли в «Локомотиве».

21 мая клуб из Ярославля победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче и со счетом 4-2 выиграл финальную серию Кубка Гагарина-2026. После игры Хартли объявил о завершении карьеры.

«Гадать и предполагать не буду. Вопрос достаточно сложный и напряженный для руководства «Локомотива». После такого сезона взять кого бы то ни было на следующий сезон – значит, подвергнуть достаточно серьезному испытанию тренерский штаб и команду в целом.

После таких сезонов нужна настолько харизматичная личность в тренерском штабе, чтобы команда не потеряла уровень психологической зарядки. Из кого они будут выбирать? Я не знаю. Скорее всего, будут искать иностранца», – сказал Плющев. 

«Локомотив» взял второй Кубок Гагарина подряд! Все об этой победе

Хартли = победа. Легендарный хоккейный дед

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoЛокомотив
logoБоб Хартли
logoКХЛ
logoЧемпионат.com
logoВладимир Плющев

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Финна с опытом и желанием тренировать во всех видах спорта
ОтветYuriy Yaroslavl
Финна с опытом и желанием тренировать во всех видах спорта
Главное, чтобы со всеми был на связи!
ОтветYuriy Yaroslavl
Финна с опытом и желанием тренировать во всех видах спорта
вы про Юкку Пертти Юхани Ялонена или Раймо Сумманена?))
От Ярославля я далёк. Да и не хоккейный болельщик. Но радует то, что в этом великом городе есть Локомотив, хоккейный клуб. И понимаю, почему Футбольный Шинник не скоро поднимется до РПЛ. Болельщикам респект! Завидую даже, что у вас есть такой клуб.
Ответold_wolf
От Ярославля я далёк. Да и не хоккейный болельщик. Но радует то, что в этом великом городе есть Локомотив, хоккейный клуб. И понимаю, почему Футбольный Шинник не скоро поднимется до РПЛ. Болельщикам респект! Завидую даже, что у вас есть такой клуб.
Шинник в свое время был неплох. Два раза 4е место в вышке занимал. Только области он оказался не нужен.
ОтветZa Локомотив
Шинник в свое время был неплох. Два раза 4е место в вышке занимал. Только области он оказался не нужен.
сейчас стадион построят и банк подключат - пойдут и результаты
Неизбежно. На готовое’ только так. Ведь у квартальновых с никитиными задача строить с нуля... дать им ХК Сочи, Адмирал... и к успеху! Только общими усилиями! Кто что умеет. Во имя сборной
Йозе Марино тоже иностранец 😁как раз балакал что не против Локо возглавить
А как же российская тренерская школа? Людей без работы до хренища.
ОтветMelnikov1968
А как же российская тренерская школа? Людей без работы до хренища.
"Назаров и Светлов рвутся в бой" © Кажэва
Ну если нет у нас своего подходящего
Года пройдут, а память о Роме Балаболе переживет всех.Но нет за нами Бог,мы русские.
Дайте Диме Красоткину порулить. Не справиться никто в Ярославле о нём ничего плохого не скажет. Справится-это будет гвоздь всем аналитикам на спортсе)
ОтветLeonid Kladovschikov
Дайте Диме Красоткину порулить. Не справиться никто в Ярославле о нём ничего плохого не скажет. Справится-это будет гвоздь всем аналитикам на спортсе)
Он отказался от роли главного
Тяжело будет найти замену
Как это плющик не потребовал "нашего"?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Владимир Крикунов: «Победа «Локомотива» в шести матчах не удивила. Они сохранили состав, взяли толкового тренера. Хартли – очень хороший специалист»
24 мая, 11:43
Борис Михайлов: «Локомотив» весь сезон играл ровно, не было больших срывов. На сегодняшний день это лучшая команда КХЛ»
24 мая, 11:27
Рафиков о работе с Хартли: «И сложно, и позитивно. Боб – прекрасный специалист. Много разговоров, индивидуальных собраний. Для себя многое подчеркнул»
24 мая, 11:13
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Вегас» принимает «Колорадо» в 4-м матче финала Запада при 3-0 в серии
вчера, 22:17
Малкин перед продлением контракта с «Питтсбургом»: «Сколько там мне предложили? Где нули? Может, я смогу добавить еще один»
вчера, 21:22
Швейцария выиграла все матчи на групповом этапе ЧМ в основное время с общим счетом 39:7. У Канады 6 побед в основное время и 1 в овертайме при 33:13
вчера, 21:10
Все пары 1/4 финала ЧМ-2026: Канада сыграет с США, Швейцария – со Швецией, Финляндия – с Чехией, Норвегия – с Латвией
вчера, 20:53
ЧМ-2026 по хоккею. Канада одолела Чехию, Швейцария обыграла Финляндию, Швеция – Словакию, США победили Австрию
вчера, 20:50
Канал Алексея Шевченко или Никиты Петухова? Определите лучшего хоккейного автора
вчера, 20:50
Фетисов спросил, как предотвращать отъезд молодых игроков из России без согласия клубов. Ротенберг ответил: «Надо менять все законодательство, это вопрос к ИИХФ. У нас есть законы, ТК РФ»
вчера, 20:12
Малкин о продлении контракта с «Питтсбургом»: «Переживали? Всегда 🐧»
вчера, 18:59Фото
Малкин может заработать 3,5 млн долларов бонусами по контракту с «Питтсбургом»: 250 тысяч долларов – после 42-й и 63-й игры, 1 млн – за выход в плей-офф, 500 тысяч – за проход раундов
вчера, 18:48
Малкин подписал однолетний контракт с «Питтсбургом» с зарплатой 5,5 млн долларов. Форвард провел 20 сезонов в НХЛ
вчера, 18:36
Ко всем новостям
Последние новости
36-летний Сохатский – самый ценный игрок плей-офф ВХЛ. Вратарь «Югры» выиграл 12 из 14 матчей, из них 4 игры – на ноль
вчера, 18:24
«Айлендерс» продлили контракт со вторым бомбардиром «Бриджпорта» Фоуди. Форвард набрал 47 очков в 60 матчах сезона АХЛ
вчера, 18:12
Величкин о «Локомотиве»: «Надо дать Пелино возможность порулить. Майк вложил лепту в чемпионство. У человека три Кубка Гагарина. Не каждый российский тренер способен на такой результат»
вчера, 17:31
Швеция вышла в плей-офф ЧМ-2026 с 4-го места в группе. Четвертьфинал – против Швейцарии или Финляндии
вчера, 16:52
Серебряков о поражении от «Локомотива»: «Авангарду» не хватило чемпионского опыта, может. Не хватило спокойствия, такого, как Радулов, который может всех успокоить»
вчера, 15:56
38-летний Жиру намерен продолжить карьеру. Форвард набрал 49 очков в 82 матчах сезона за «Оттаву»
вчера, 15:28
Фетисов о «Локомотиве»: «Кубок выиграть тяжело, повторить – нереально трудно. Третий раз – это уже совсем серьезная задача, но Радулов сказал, что идет за третьим»
вчера, 14:56
«Динамо» закрепило права на Комтуа, Моторыгина, Дер-Аргучинцева и еще на 16 хоккеистов
вчера, 14:28
«Бомбардирских качеств Да Косты не видно в плей-офф. Он все-таки не Радулов. На него будет спрос в КХЛ». Щитов об экс-форварде «Автомобилиста»
вчера, 14:14
«Порой к Овечкину относятся как к роботу. Александр – герой нашего времени, он прославляет страну и наш хоккей». Кущенко о капитане «Вашингтона»
вчера, 13:58
Рекомендуем