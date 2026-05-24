Плющев о преемнике Хартли в «Локомотиве»: «Будут искать иностранца, скорее всего. Нужна харизматичная личность, чтобы команда не потеряла уровень психологической зарядки»

Плющев о преемнике Хартли в «Локомотиве»: скорее всего, будут искать иностранца.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мыслями о возможном преемнике для тренера Боба Хартли в «Локомотиве ».

21 мая клуб из Ярославля победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче и со счетом 4-2 выиграл финальную серию Кубка Гагарина-2026. После игры Хартли объявил о завершении карьеры.

«Гадать и предполагать не буду. Вопрос достаточно сложный и напряженный для руководства «Локомотива». После такого сезона взять кого бы то ни было на следующий сезон – значит, подвергнуть достаточно серьезному испытанию тренерский штаб и команду в целом.

После таких сезонов нужна настолько харизматичная личность в тренерском штабе, чтобы команда не потеряла уровень психологической зарядки. Из кого они будут выбирать? Я не знаю. Скорее всего, будут искать иностранца», – сказал Плющев.

«Локомотив» взял второй Кубок Гагарина подряд! Все об этой победе

Хартли = победа. Легендарный хоккейный дед