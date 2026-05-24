Джереми Руа: «ЦСКА добился существенного прогресса, если брать то, какими мы были в начале сезона и какими стали в конце. Но все же чемпионат получился недостаточно удачным, нам нужно становиться лучше»
Защитник ЦСКА Джереми Руа подвел итоги сезона-2025/26.
– Какие впечатления от минувшего сезона для ЦСКА?
– Думаю, что мы добились существенного прогресса, если брать то, какими мы были в самом начале сезона и какими стали в конце. Но все же сезон получился недостаточно удачным.
Нам нужно становиться лучше, и мы готовы к этому. Сейчас мы смотрели плей-офф по телевизору, но нам хочется играть там! Нужно запомнить это чувство и в следующем сезоне не допустить такого, – сказал Руа.
ЦСКА в сезоне-2025/26 закончил выступление на стадии четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступил «Авангарду» со счетом 1-4 в серии.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
