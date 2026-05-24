Владимир Крикунов: «Победа «Локомотива» в шести матчах не удивила. Они сохранили состав, взяли толкового тренера. Хартли – очень хороший специалист»

Крикунов прокомментировал победу «Локомотива» в финале Кубка Гагарина.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал победу «Локомотива» в финальной серии Кубка Гагарина-2026.

21 мая клуб из Ярославля победил «Ак Барс » (3:2) в шестом матче и со счетом 4-2 выиграл финальную серию плей-офф.

«Победа «Локомотива» в шести матчах не удивила. «Локо» сохранил состав, взял толкового тренера. Хартли – очень хороший специалист, а команда у клуба была.

Игры были интересные. Что болельщикам-то надо? Была борьба от ножа, парни бились от первой до последней минуты. Даже там, где проиграл Ярославль 1:5, стоит отметить, что у них просто ничего не шло в ворота в тот день», – сказал Крикунов.

