Борис Михайлов: «Локомотив» весь сезон играл ровно, не было больших срывов. На сегодняшний день это лучшая команда КХЛ»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о победе «Локомотива» в финале Кубка Гагарина-2026.

21 мая клуб из Ярославля победил «Ак Барс » (3:2) в шестом матче и со счетом 4-2 выиграл финальную серию плей-офф во втором сезоне подряд.

«Вообще вопросов не возникает, что «Локомотив» выиграл, выиграл уверенно, это [шестая] игра показала. Да, концовка была сумбурная, хоккеисты «Ак Барса» налегли, но они выдержали.

Если говорить про хоккей, то они заслуженно и лучше играли, чем «Ак Барс», хотя все матчи были напряженными.

Хоккеисты «Локомотива » доказали, весь сезон играли ровно, не было таких больших срывов. Я считаю, что на сегодняшний день это лучшая команда КХЛ», – сказал Михайлов.

