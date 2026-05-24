Рафиков о работе с Хартли: «И сложно, и позитивно. Боб – прекрасный специалист. Много разговоров, индивидуальных собраний. Для себя многое подчеркнул»

Рафиков о Хартли: Боб – прекрасный специалист.

21 мая клуб из Ярославля победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче и со счетом 4-2 выиграл финальную серию Кубка Гагарина-2026. После игры Хартли объявил о завершении карьеры.

– Хартли объявил, что покидает «Локомотив». Как оценишь работу с ним? Многому научился? Насколько вообще было сложно?

– И сложно, и позитивно. Боб – прекрасный специалист. Много разговоров, как у всех североамериканцев, индивидуальных собраний. Для себя многое подчеркнул.

Бывали собрания и не очень хорошие, но это шло в копилку каждому. Отмечу: приятно поработать с такими специалистами.

- Когда вы с тренерским штабом стали одной командой? Наверняка были долгие притирки?

– По тренерскому штабу – я думаю, всегда какое-то время нужно на притирку. Не скажу, сколько это заняло. В плей-офф, в принципе, об этом не приходилось думать, потому что все были объединены одной целью, – сказал Рафиков.

