Юрий Карандин: «Судейский вопрос остается в КХЛ самым больным, даже в полуфиналах было много ошибок. Ряд непонятных правил, которых в ИИХФ нет. Группа арбитров не готова, но их тянут за уши»
Бывший арбитр Юрий Карандин высказался о судействе в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
– На финал поставили ведущих арбитров – и они отработали незаметно, что является лучшим показателем их работы.
Но судейский вопрос остается в КХЛ самым больным, даже в полуфиналах было много ошибок. Ряд непонятных правил, которых в ИИХФ, судя по последнему чемпионату мира, нет. Целая группа арбитров, которая не готова и которую тем не менее тянут за уши.
Уровень нашего хоккея во многом определяет именно уровень судейства. К сожалению, оно тянет КХЛ вниз.
– Что скажете по плей-офф в целом?
– Если бы весь плей-офф состоял бы из двух последних серий – «Локомотива» с Омском и Казанью, то стал бы лучшим в истории. А так было много проходных серий – с огромными паузами между кругами. Поздно проснулись! – сказал Карандин.
А во вторых, лига сама решает, что использует, в нхл тоже есть вещи которые иихф трактует по другому