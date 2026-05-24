Юрий Карандин: «Судейский вопрос остается в КХЛ самым больным, даже в полуфиналах было много ошибок. Ряд непонятных правил, которых в ИИХФ нет. Группа арбитров не готова, но их тянут за уши»

Бывший арбитр Юрий Карандин высказался о судействе в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

– На финал поставили ведущих арбитров – и они отработали незаметно, что является лучшим показателем их работы.

Но судейский вопрос остается в КХЛ самым больным, даже в полуфиналах было много ошибок. Ряд непонятных правил, которых в ИИХФ , судя по последнему чемпионату мира, нет. Целая группа арбитров, которая не готова и которую тем не менее тянут за уши.

Уровень нашего хоккея во многом определяет именно уровень судейства. К сожалению, оно тянет КХЛ вниз.

– Что скажете по плей-офф в целом?

– Если бы весь плей-офф состоял бы из двух последних серий – «Локомотива » с Омском и Казанью, то стал бы лучшим в истории. А так было много проходных серий – с огромными паузами между кругами. Поздно проснулись! – сказал Карандин.