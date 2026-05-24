Зият Пайгин: «Авангард» смотрелся очень неплохо, от выхода в полуфинал его отделили всего 33 секунды. От Ги Буше и клуба будут ждать улучшения результатов в следующем сезоне»

Бывший защитник «Авангарда» Зият Пайгин высказался о выступлении клуба в сезоне-2025/26.

В регулярке «Авангард» с 99 очками занял 2-е место в таблице Восточной конференции. В полуфинале Кубка Гагарина клуб в семи матчах проиграл «Локомотиву».

«Авангард» смотрелся очень неплохо в прошлом сезоне. От выхода в полуфинал его отделили всего 33 секунды. «Локомотив» перевернул серию с омичами.

От Ги Буше и «Авангарда» будут ждать улучшения результатов в следующем сезоне – как минимум выхода в полуфинал Кубка Гагарина», – сказал Пайгин.