Тянулин перейдет в «Нефтехимик» из «Лады» (Артур Хайруллин)

Артур Тянулин подпишет контракт с «Нефтехимиком».

Нападающий Артур Тянулин перейдет в «Нефтехимик » из «Лады».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«По моей информации, нападающий Артур Тянулин подпишет контракт с «Нефтехимиком», – написал Хайруллин.

В сезоне-2025/26 на счету Тянулина 39 (8+31) очков в 59 играх.

Срок его соглашения с «Ладой» рассчитан до 31 мая.