Сурин и Радулов повторили прошлогоднее фото с Кубком Гагарина: «История повторяется!»

Форварды «Локомотива» Егор Сурин и Александр Радулов повторили прошлогоднее фото с Кубком Гагарина.

21 мая клуб из Ярославля победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче и со счетом 4-2 выиграл финальную серию плей-офф во втором сезоне подряд.

«История повторяется!» – подписал фото Сурин.

В прошлом году нападающий уже выкладывал подобное фото с Радуловым и кубком.

Фото: t.me/surin_7013

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Егора Сурина
Молодцы мужики!
Материалы по теме
Разбор финала Кубка Гагарина от Ильи Воробьева
24 мая, 16:11
Илья Воробьев: «Команды Хартли и Никитина – самые сложные соперники в плане тактики. У «Локомотива» получился микс. Сломать их цепкую оборону было очень сложно»
24 мая, 09:26
Илья Воробьев: «Исаев – молодец, но я бы отдал приз MVP Радулову – за 2 гола в 6-й игре с «Авангардом». То, что Саня творит в 39 лет, невероятно»
24 мая, 08:15
Кубок Стэнли. «Вегас» принимает «Колорадо» в 4-м матче финала Запада при 3-0 в серии
сегодня, 22:17
сегодня, 22:17
Малкин перед продлением контракта с «Питтсбургом»: «Сколько там мне предложили? Где нули? Может, я смогу добавить еще один»
сегодня, 21:22
Швейцария выиграла все матчи на групповом этапе ЧМ в основное время с общим счетом 39:7. У Канады 6 побед в основное время и 1 в овертайме при 33:13
сегодня, 21:10
Все пары 1/4 финала ЧМ-2026: Канада сыграет с США, Швейцария – со Швецией, Финляндия – с Чехией, Норвегия – с Латвией
сегодня, 20:53
Канал Алексея Шевченко или Никиты Петухова? Определите лучшего хоккейного автора
сегодня, 20:50
ЧМ-2026 по хоккею. Канада одолела Чехию, Швейцария обыграла Финляндию, Швеция – Словакию, США победили Австрию
сегодня, 20:50
Фетисов спросил, как предотвращать отъезд молодых игроков из России без согласия клубов. Ротенберг ответил: «Надо менять все законодательство, это вопрос к ИИХФ. У нас есть законы, ТК РФ»
сегодня, 20:12
Малкин о продлении контракта с «Питтсбургом»: «Переживали? Всегда 🐧»
сегодня, 18:59
Малкин может заработать 3,5 млн долларов бонусами по контракту с «Питтсбургом»: 250 тысяч долларов – после 42-й и 63-й игры, 1 млн – за выход в плей-офф, 500 тысяч – за проход раундов
сегодня, 18:48
Малкин подписал однолетний контракт с «Питтсбургом» с зарплатой 5,5 млн долларов. Форвард провел 20 сезонов в НХЛ
сегодня, 18:36
36-летний Сохатский – самый ценный игрок плей-офф ВХЛ. Вратарь «Югры» выиграл 12 из 14 матчей, из них 4 игры – на ноль
сегодня, 18:24
«Айлендерс» продлили контракт со вторым бомбардиром «Бриджпорта» Фоуди. Форвард набрал 47 очков в 60 матчах сезона АХЛ
сегодня, 18:12
Величкин о «Локомотиве»: «Надо дать Пелино возможность порулить. Майк вложил лепту в чемпионство. У человека три Кубка Гагарина. Не каждый российский тренер способен на такой результат»
сегодня, 17:31
Швеция вышла в плей-офф ЧМ-2026 с 4-го места в группе. Четвертьфинал – против Швейцарии или Финляндии
сегодня, 16:52
Серебряков о поражении от «Локомотива»: «Авангарду» не хватило чемпионского опыта, может. Не хватило спокойствия, такого, как Радулов, который может всех успокоить»
сегодня, 15:56
38-летний Жиру намерен продолжить карьеру. Форвард набрал 49 очков в 82 матчах сезона за «Оттаву»
сегодня, 15:28
Фетисов о «Локомотиве»: «Кубок выиграть тяжело, повторить – нереально трудно. Третий раз – это уже совсем серьезная задача, но Радулов сказал, что идет за третьим»
сегодня, 14:56
«Динамо» закрепило права на Комтуа, Моторыгина, Дер-Аргучинцева и еще на 16 хоккеистов
сегодня, 14:28
«Бомбардирских качеств Да Косты не видно в плей-офф. Он все-таки не Радулов. На него будет спрос в КХЛ». Щитов об экс-форварде «Автомобилиста»
сегодня, 14:14
«Порой к Овечкину относятся как к роботу. Александр – герой нашего времени, он прославляет страну и наш хоккей». Кущенко о капитане «Вашингтона»
сегодня, 13:58
