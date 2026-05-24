Сурин и Радулов повторили прошлогоднее фото с Кубком Гагарина: «История повторяется!»

Форварды «Локомотива » Егор Сурин и Александр Радулов повторили прошлогоднее фото с Кубком Гагарина.

21 мая клуб из Ярославля победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче и со счетом 4-2 выиграл финальную серию плей-офф во втором сезоне подряд.

«История повторяется!» – подписал фото Сурин.

В прошлом году нападающий уже выкладывал подобное фото с Радуловым и кубком.

