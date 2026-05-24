  • Турбин о зарплатах в ВХЛ: «Суммы, конечно, небольшие. Но есть премиальные системы, которые становятся отличным стимулом для молодых ребят, позволяют заработать»
Турбин о зарплатах в ВХЛ: «Суммы, конечно, небольшие. Но есть премиальные системы, которые становятся отличным стимулом для молодых ребят, позволяют заработать»

Павел Турбин рассказал об отличиях между КХЛ и ВХЛ.

Тренер ХК «Челны» Павел Турбин рассказал об отличиях между КХЛ и ВХЛ.

– Как отличается жизнь в КХЛ и в ВХЛ? Быт, перелеты, жизнь в отелях…

– Отличия, конечно, есть. ВХЛ вообще как будто немножко особняком стоит. Во-первых, если в КХЛ и МХЛ играют на аренах уровня КХЛ, то ВХЛ – на отдельных аренах. Да и не во всех городах, где выступают клубы ВХЛ, есть команды КХЛ и, естественно, соответствующие этому уровню арены.

Во-вторых, большое отличие заключается в логистике и передвижениях. Чаще всего команды ВХЛ перемещаются на автобусах. Немногие клубы могут позволить себе чартерные перелеты.

Сейчас еще переезд на юг очень тяжело дается, потому что там есть бесполетная зона. Связку городов Тамбов – Воронеж – Ростов ты проезжаешь полностью на автобусе. Но это, в принципе, терпимо.

Кстати, вот чем я был приятно удивлен. Есть города, в которых я редко бывал – например, Воронеж, Барнаул и некоторые другие. Они небольшие, но там всегда собирается очень много зрителей, очень хорошая атмосфера. Приятно, когда людям интересно, когда они ходят болеть за свои команды, поддерживать их.

А в плане гостиниц все зависит от города и возможностей клубов. Но тут несильная разница.

– А есть ли разница между зарплатами в КХЛ и ВХЛ?

– Конечно, да, они отличаются. Это логично. Однако в ВХЛ все равно есть неплохие условия, возможности для роста для молодых ребят. Во многих клубах существуют премиальные системы, и это тоже очень хорошее подспорье для молодых пацанов, у которых небольшие контракты. Но разница именно с уровнем КХЛ, конечно, есть.

Что касается зарплат тренеров, то тут мало что могу сказать. У всех тренеров – разные контракты, а у клубов – разные условия и возможности.

– Я слышал истории, что некоторые хоккеисты в ВХЛ получали около 20-30 тысяч рублей в месяц.

– Ну, 20-30 тысяч – такого, думаю, нет. Я про такое, если честно, не слышал. Но суммы в ВХЛ, конечно, небольшие. Однако еще раз скажу, что есть премиальные системы, которые становятся отличным стимулом для молодых ребят, позволяют заработать, показать себя, – сказал Турбин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
