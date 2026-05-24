Рябыкин о сильных качествах Хартли: «Хорошая дотошность. Он любит, чтобы все работало как часы, каждый винтик был нацелен на одну задачу – общую победу»

Рябыкин о сильных качествах Хартли: хорошая дотошность.

Экс-тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин высказался о решении главного тренера команды Боба Хартли завершить карьеру.

21 мая клуб из Ярославля победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче и со счетом 4-2 выиграл финальную серию Кубка Гагарина-2026. После игры Хартли объявил о завершении карьеры.

– Вы хорошо знаете Боба Хартли, долго работали вместе. Назовите его главные сильные качества.

– Хорошая дотошность. Он любит, чтобы все работало как часы, каждый винтик был нацелен на одну задачу – общую победу.

– Это лучший тренер-иностранец в истории КХЛ?

– Однозначно.

– Завершение им тренерской карьеры не стало для вас неожиданностью?

– Не стало, я уже знал об этом давно. Целый год он провел один: без семьи, внуков, жены. Он хочет побыть с ними. Кстати, мы уже созвонились, пообщались, я поздравил Боба с чемпионством, – сказал Рябыкин.

