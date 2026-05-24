Карандин о «Металлурге»: «Не понял их сезон – выигранная регулярка и заваленный плей-офф, когда тренер вывел свое «я» на первое место, упустив команду»

Бывший арбитр Юрий Карандин поделился мыслями о результатах «Металлурга » в сезоне-2025/26.

В регулярном чемпионате клуб тренера Андрея Разина занял 1-е место в Фонбет Чемпионате КХЛ. В полуфинале Кубка Гагарина команда проиграла «Ак Барсу» (1-4 в серии).

«За Магнитогорском буду внимательно следить. Не понял сезон этой команды – выигранный регулярный чемпионат и заваленный плей-офф, когда тренер вывел свое «я» на первое место, упустив команду.

Хотя школа у Магнитогорска работала хорошо – команды ВХЛ и МХЛ были на виду, выдавали талантов», – сказал Карандин.

Андрей Разин: «Думаешь: лучше вести себя как Никитин, Козырев, великий Билялетдинов – молчи и молчи. Уважаю журналистов, но в вашей среде есть нормальные люди, а есть редиски»