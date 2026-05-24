  • Карандин о «Металлурге»: «Не понял их сезон – выигранная регулярка и заваленный плей-офф, когда тренер вывел свое «я» на первое место, упустив команду»
Карандин о «Металлурге»: «Не понял их сезон – выигранная регулярка и заваленный плей-офф, когда тренер вывел свое «я» на первое место, упустив команду»

Юрий Карандин высказался о результатах «Металлурга».

Бывший арбитр Юрий Карандин поделился мыслями о результатах «Металлурга» в сезоне-2025/26.

В регулярном чемпионате клуб тренера Андрея Разина занял 1-е место в Фонбет Чемпионате КХЛ. В полуфинале Кубка Гагарина команда проиграла «Ак Барсу» (1-4 в серии). 

«За Магнитогорском буду внимательно следить. Не понял сезон этой команды – выигранный регулярный чемпионат и заваленный плей-офф, когда тренер вывел свое «я» на первое место, упустив команду.

Хотя школа у Магнитогорска работала хорошо – команды ВХЛ и МХЛ были на виду, выдавали талантов», – сказал Карандин.

Андрей Разин: «Думаешь: лучше вести себя как Никитин, Козырев, великий Билялетдинов – молчи и молчи. Уважаю журналистов, но в вашей среде есть нормальные люди, а есть редиски»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
Правда в словах есть .Не понятная концовка .Слитая какая то получилась.
Не дали "звезде" войти в топ-3 бомбардиров, "звезда" в шоке(100 лямов уплыло) и играть бросила в по
Да , не добрались до КГ, обидно, но говорить о проваленном плэй-офф это слишком. Победа в регулярке, бронза в КГ- за это другим тренерам похвалы раздают! И где вы были, когда Металлург весь сезон лидировал?! Сегодня в НХЛ Колорадо во главе с Маккинноном горит Вегасу 0 : 3 , хотя как и Металлург весь сезон лидировали и я очень сомневаюсь, что кто-то будет говорить о их проваленном плэй-офф. Андрей Владимирович, спасибо за сезон, верю в ваш потенциал и уменье делать выводы.
Всё по делу сказал,если объективно.
