Илья Воробьев: «Команды Хартли и Никитина – самые сложные соперники в плане тактики. У «Локомотива» получился микс. Сломать их цепкую оборону было очень сложно»

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев в блоге на Спортсе’‘ поделился мнением об обороне «Локомотива».

21 мая клуб под руководством тренера Боба Хартли победил «Ак Барс » (3:2) в шестом матче и со счетом 4-2 выиграл финальную серию Кубка Гагарина-2026.

Канадский специалист возглавил «Локомотив» в межсезонье после ухода Игоря Никитина в ЦСКА.

«Против «Локомотива » очень тяжело играть. Команды Боба Хартли и Игоря Никитина – самые сложные соперники в плане тактики, особенно когда нужно отыгрываться. У Ярославля получился микс. Сломать их цепкую оборону было очень сложно.

Там несколько рубежей в обороне: сначала нападающие встречают, потом защитники, затем попробуй забить Исаеву . И все ребята крепкие, высокие, не пускают на пятак. У них сыгранность, подстраховка, и все работают на команду.

Чтобы добраться до их ворот, нужно много сил. Нужны герои а-ля Саня Радулов и Максим Шалунов, которые в Омске придумали два гола за 33 секунды. В одном матче у «Ак Барса» это получилось. Миллеру удавалось здорово врываться в зону, но «Локомотив» в решающие моменты финала не дал ему сыграть так же ярко», – написал Воробьев.

