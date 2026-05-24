  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Павел Турбин: «Главная разница между КХЛ и ВХЛ – быстрота принятия решения. Это сильно бросается в глаза. У меня этот рубеж выпал на 25 лет, мне это далось не так тяжело»
0

Павел Турбин: «Главная разница между КХЛ и ВХЛ – быстрота принятия решения. Это сильно бросается в глаза. У меня этот рубеж выпал на 25 лет, мне это далось не так тяжело»

Павел Турбин высказался о переходе из ВХЛ в КХЛ.

Бывший защитник «Автомобилиста» и «Ижстали» Павел Турбин вспомнил о переходе из ВХЛ в КХЛ.

Сейчас 36-летний экс-игрок является тренером ХК «Челны».

– Вы дебютировали в Континентальной хоккейной лиге только в 25 лет. Насколько тяжелым был переход от ВХЛ к КХЛ?

– Самая главная разница между КХЛ и ВХЛ – быстрота принятия решения. Это сильно бросается в глаза. Но у меня этот рубеж выпал на 25 лет – я был уже относительно немолодым парнем, когда дебютировал в КХЛ, – и мне, в принципе, это далось не так тяжело. На это была предсезонка, матчей много, было время перестроиться.

На самом деле я сейчас ребятам в команде говорю, что в КХЛ играть в чем-то даже легче, потому что ты четко понимаешь, что от тебя требуется, знаешь, что делать на льду. Самое главное – быстрее думать.

– Вы играли в ВХЛ в первой половине 2010-х и в первой половине 2020-х, то есть прошло примерно 10 лет. На ваш взгляд, изменился ли хоккей в лиге за это время?

– Да, изменился. Он стал гораздо быстрее. Это раз. Пока я играл, поменялся размер площадок, что тоже поспособствовало увеличению скорости самой игры. Это два.

Часто, буквально каждый год меняются правила. Я зацепил те времена – нулевые, – когда можно было сопернику в углу «накинуть пиджак» – так называли ситуацию, когда защитник «садился» на спину нападающему и держал его в углу. Теперь уже так сделать нельзя.

Надо больше работать ногами, для этого надо следить за собой, держать себя в форме, потому что сейчас нужно очень много кататься. Очень много внимания уделяется клюшке на льду, именно при игре без шайбы. Плюс хоккей стал более контактным, – сказал Турбин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoПавел Турбин
logoКХЛ
logoЧелны
logoВХЛ
logoЧемпионат.com
logoИжсталь
logoАвтомобилист

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Турбин о Разине: «В ВХЛ он особо не сдерживался в выражениях, проверял людей на прочность. В КХЛ стал сдержаннее, но порой бывал на эмоциях»
24 мая, 07:15
«Омские Крылья» из ВХЛ расстались с 16 хоккеистами и подписали голкипера Ярославлева из фарм-клуба «Динамо»
1 июня 2025, 11:22
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Вегас» принимает «Колорадо» в 4-м матче финала Запада при 3-0 в серии
сегодня, 22:17
Малкин перед продлением контракта с «Питтсбургом»: «Сколько там мне предложили? Где нули? Может, я смогу добавить еще один»
сегодня, 21:22
Швейцария выиграла все матчи на групповом этапе ЧМ в основное время с общим счетом 39:7. У Канады 6 побед в основное время и 1 в овертайме при 33:13
сегодня, 21:10
Все пары 1/4 финала ЧМ-2026: Канада сыграет с США, Швейцария – со Швецией, Финляндия – с Чехией, Норвегия – с Латвией
сегодня, 20:53
Канал Алексея Шевченко или Никиты Петухова? Определите лучшего хоккейного автора
сегодня, 20:50
ЧМ-2026 по хоккею. Канада одолела Чехию, Швейцария обыграла Финляндию, Швеция – Словакию, США победили Австрию
сегодня, 20:50
Фетисов спросил, как предотвращать отъезд молодых игроков из России без согласия клубов. Ротенберг ответил: «Надо менять все законодательство, это вопрос к ИИХФ. У нас есть законы, ТК РФ»
сегодня, 20:12
Малкин о продлении контракта с «Питтсбургом»: «Переживали? Всегда 🐧»
сегодня, 18:59Фото
Малкин может заработать 3,5 млн долларов бонусами по контракту с «Питтсбургом»: 250 тысяч долларов – после 42-й и 63-й игры, 1 млн – за выход в плей-офф, 500 тысяч – за проход раундов
сегодня, 18:48
Малкин подписал однолетний контракт с «Питтсбургом» с зарплатой 5,5 млн долларов. Форвард провел 20 сезонов в НХЛ
сегодня, 18:36
Ко всем новостям
Последние новости
36-летний Сохатский – самый ценный игрок плей-офф ВХЛ. Вратарь «Югры» выиграл 12 из 14 матчей, из них 4 игры – на ноль
сегодня, 18:24
«Айлендерс» продлили контракт со вторым бомбардиром «Бриджпорта» Фоуди. Форвард набрал 47 очков в 60 матчах сезона АХЛ
сегодня, 18:12
Величкин о «Локомотиве»: «Надо дать Пелино возможность порулить. Майк вложил лепту в чемпионство. У человека три Кубка Гагарина. Не каждый российский тренер способен на такой результат»
сегодня, 17:31
Швеция вышла в плей-офф ЧМ-2026 с 4-го места в группе. Четвертьфинал – против Швейцарии или Финляндии
сегодня, 16:52
Серебряков о поражении от «Локомотива»: «Авангарду» не хватило чемпионского опыта, может. Не хватило спокойствия, такого, как Радулов, который может всех успокоить»
сегодня, 15:56
38-летний Жиру намерен продолжить карьеру. Форвард набрал 49 очков в 82 матчах сезона за «Оттаву»
сегодня, 15:28
Фетисов о «Локомотиве»: «Кубок выиграть тяжело, повторить – нереально трудно. Третий раз – это уже совсем серьезная задача, но Радулов сказал, что идет за третьим»
сегодня, 14:56
«Динамо» закрепило права на Комтуа, Моторыгина, Дер-Аргучинцева и еще на 16 хоккеистов
сегодня, 14:28
«Бомбардирских качеств Да Косты не видно в плей-офф. Он все-таки не Радулов. На него будет спрос в КХЛ». Щитов об экс-форварде «Автомобилиста»
сегодня, 14:14
«Порой к Овечкину относятся как к роботу. Александр – герой нашего времени, он прославляет страну и наш хоккей». Кущенко о капитане «Вашингтона»
сегодня, 13:58
Рекомендуем