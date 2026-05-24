Павел Турбин: «Главная разница между КХЛ и ВХЛ – быстрота принятия решения. Это сильно бросается в глаза. У меня этот рубеж выпал на 25 лет, мне это далось не так тяжело»

Бывший защитник «Автомобилиста » и «Ижстали » Павел Турбин вспомнил о переходе из ВХЛ в КХЛ.

Сейчас 36-летний экс-игрок является тренером ХК «Челны ».

– Вы дебютировали в Континентальной хоккейной лиге только в 25 лет. Насколько тяжелым был переход от ВХЛ к КХЛ?

– Самая главная разница между КХЛ и ВХЛ – быстрота принятия решения. Это сильно бросается в глаза. Но у меня этот рубеж выпал на 25 лет – я был уже относительно немолодым парнем, когда дебютировал в КХЛ, – и мне, в принципе, это далось не так тяжело. На это была предсезонка, матчей много, было время перестроиться.

На самом деле я сейчас ребятам в команде говорю, что в КХЛ играть в чем-то даже легче, потому что ты четко понимаешь, что от тебя требуется, знаешь, что делать на льду. Самое главное – быстрее думать.

– Вы играли в ВХЛ в первой половине 2010-х и в первой половине 2020-х, то есть прошло примерно 10 лет. На ваш взгляд, изменился ли хоккей в лиге за это время?

– Да, изменился. Он стал гораздо быстрее. Это раз. Пока я играл, поменялся размер площадок, что тоже поспособствовало увеличению скорости самой игры. Это два.

Часто, буквально каждый год меняются правила. Я зацепил те времена – нулевые, – когда можно было сопернику в углу «накинуть пиджак» – так называли ситуацию, когда защитник «садился» на спину нападающему и держал его в углу. Теперь уже так сделать нельзя.

Надо больше работать ногами, для этого надо следить за собой, держать себя в форме, потому что сейчас нужно очень много кататься. Очень много внимания уделяется клюшке на льду, именно при игре без шайбы. Плюс хоккей стал более контактным, – сказал Турбин.