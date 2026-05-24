  • Крикунов о Хартли: «Сколько можно работать-то? Он мне еще после «Авангарда» говорил: «Все, заканчиваю, устал». Но отдохнул и вернулся. Может, и сейчас вернется»
Крикунов высказался о решении тренера «Локомотива» Хартли завершить карьеру.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о решении главного тренера «Локомотива» Боба Хартли завершить карьеру.

21 мая клуб из Ярославля победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче и со счетом 4-2 выиграл финальную серию Кубка Гагарина-2026. После игры Хартли объявил о завершении карьеры.

«Меня это не удивило. Он мне еще после «Авангарда» говорил: «Все, Владимир, я заканчиваю, устал». Но, видите как, отдохнул и вернулся.

Может, и сейчас пару годиков отдохнет и вернется, а может и нет. Сколько можно работать-то?» – смеясь сказал Крикунов.

Хартли = победа. Легендарный хоккейный дед

«Локомотив» взял второй Кубок Гагарина подряд! Все об этой победе
 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
Боб Хартли
КХЛ
Авангард
Локомотив
Владимир Крикунов

Крикунов о Кожевникове: сколько можно пить то?
Господи, ну чья бы корова мычала! Сам ведь на целых десять лет старше Боба, а попёрся в Сочи главным тренером. Но "не шмогла", очередной раз...
