Игорь Гришин: «Система ВХЛ наиболее оптимальная. Там достаточно команд, чтобы провести турнир в два круга. В КХЛ, к сожалению, такого нет»

Главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин сравнил системы КХЛ и ВХЛ .

«Работая несколько лет в ВХЛ, я считаю, что система этого турнира наиболее оптимальная. Каждая команда играет друг с другом по два раза. Или какое-то определенное количество равных матчей.

Разница КХЛ и ВХЛ, что там команд достаточно, чтобы провести турнир в два круга. Все-таки 32 клуба участвует. В КХЛ, к сожалению, такого нет.

Я не буду ничего советовать, но, наверное, не дай Бог, мы еще раз сократимся на какую-то команду, то конференции будет не очень удобно и актуально играть. Что-то надо будет менять», – сказал Гришин.