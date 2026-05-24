  Илья Воробьев: «Исаев – молодец, но я бы отдал приз MVP Радулову – за 2 гола в 6-й игре с «Авангардом». То, что Саня творит в 39 лет, невероятно»
Илья Воробьев: «Исаев – молодец, но я бы отдал приз MVP Радулову – за 2 гола в 6-й игре с «Авангардом». То, что Саня творит в 39 лет, невероятно»

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев в блоге на Спортсе’‘ рассказал, что считает форварда «Локомотива» Александра Радулова самым ценным игроком плей-офф-2026.

Клуб из Ярославля победил «Ак Барс» (4-2) в шестом матче финальной серии и второй сезон подряд стал обладателем Кубка Гагарина.

Самым ценным игроком плей-офф был признан вратарь «Локомотива» Даниил Исаев.

«Даня Исаев – молодец. Вышел на пик в самый нужный момент, и в финале был великолепен. Но я бы отдал приз MVP Радулову – за те два гола в шестой игре с «Авангардом», когда он включил турбо-режим и создал моменты для Шалунова.

То, что Саня творит в 39 лет, это невероятно. Это икона для молодых игроков в современном хоккее. Он та часть пазла, которой не хватало для побед «Локомотиву». Радулов многому научил молодых ребят из Ярославля, и главное показал на своем примере, что нужно биться до конца в любой ситуации.

Но особенность «Локомотива» в том, что «выстрелить» мог любой. 10 нападающих забили в финале! У Сурина две шайбы в шестом матче, в пятой игре дубль у Фроуза, а победный гол серии у Максима Шалунова. Забивали Березкин, Паник, Кирьянов, Каюмов, Полунин…

Это команда-звезда, которая по ходу плей-офф справлялась с трудностями. Каждый мог подтащить друг друга. Не получалось в атаке у одного звена – на первый план выходило другое», – написал Воробьев. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Те 2 гола забил Шалунов , и в седьмой игре с Авангардом Шалунов забил, да и золотой победный гол Шалунова, но похоже некоторые знают только фамилию Радулова. Исаев ещё в прошлом году заработал на MVP. Но похоже некоторые всё по одной методичке вещают , как под копирку
Я бы тоже отдал Шалунову,за два золотых гола.будем ждать третий кубок.Молодёжка чемпионы
третьего кубка у них уже не будет, ибо следующий авангард
Им второй никто не давал,они сами взяли.Будем болеть и верить в команду
Мало отдать пас, надо еще так попасть Серебрякову!
