Илья Воробьев: «Исаев – молодец, но я бы отдал приз MVP Радулову – за 2 гола в 6-й игре с «Авангардом». То, что Саня творит в 39 лет, невероятно»
Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев в блоге на Спортсе’‘ рассказал, что считает форварда «Локомотива» Александра Радулова самым ценным игроком плей-офф-2026.
Клуб из Ярославля победил «Ак Барс» (4-2) в шестом матче финальной серии и второй сезон подряд стал обладателем Кубка Гагарина.
Самым ценным игроком плей-офф был признан вратарь «Локомотива» Даниил Исаев.
«Даня Исаев – молодец. Вышел на пик в самый нужный момент, и в финале был великолепен. Но я бы отдал приз MVP Радулову – за те два гола в шестой игре с «Авангардом», когда он включил турбо-режим и создал моменты для Шалунова.
То, что Саня творит в 39 лет, это невероятно. Это икона для молодых игроков в современном хоккее. Он та часть пазла, которой не хватало для побед «Локомотиву». Радулов многому научил молодых ребят из Ярославля, и главное показал на своем примере, что нужно биться до конца в любой ситуации.
Но особенность «Локомотива» в том, что «выстрелить» мог любой. 10 нападающих забили в финале! У Сурина две шайбы в шестом матче, в пятой игре дубль у Фроуза, а победный гол серии у Максима Шалунова. Забивали Березкин, Паник, Кирьянов, Каюмов, Полунин…
Это команда-звезда, которая по ходу плей-офф справлялась с трудностями. Каждый мог подтащить друг друга. Не получалось в атаке у одного звена – на первый план выходило другое», – написал Воробьев.
