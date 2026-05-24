Тренер «Локомотива» предложил приглашать обладателей Кубка Гагарина в Кремль.

Тренер «Локомотива» Майкл Пелино предложил приглашать обладателей Кубка Гагарина на прием в Кремль – официальную резиденцию президента России.

«Мне кажется, поздравление в Кремле было бы особенным моментом для команды, победившей в Кубке Гагарина. Думаю, это была бы крутая традиция. В НХЛ ребята посещают Белый дом, общаются с президентом.

Для российского правительства было бы здорово принять чемпионов в Кремле.

«Локомотив» второй год подряд становится обладателем трофея. Мне кажется, это хороший жест – отметить такое достижение «Локомотива » и вклад в российский хоккей», – сказал Пелино.

