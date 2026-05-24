  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Пелино предложил приглашать обладателей Кубка Гагарина на прием в Кремль: «Это была бы крутая традиция. В НХЛ ребята посещают Белый дом, общаются с президентом»
0

Пелино предложил приглашать обладателей Кубка Гагарина на прием в Кремль: «Это была бы крутая традиция. В НХЛ ребята посещают Белый дом, общаются с президентом»

Тренер «Локомотива» предложил приглашать обладателей Кубка Гагарина в Кремль.

Тренер «Локомотива» Майкл Пелино предложил приглашать обладателей Кубка Гагарина на прием в Кремль – официальную резиденцию президента России. 

«Мне кажется, поздравление в Кремле было бы особенным моментом для команды, победившей в Кубке Гагарина. Думаю, это была бы крутая традиция. В НХЛ ребята посещают Белый дом, общаются с президентом.

Для российского правительства было бы здорово принять чемпионов в Кремле.

«Локомотив» второй год подряд становится обладателем трофея. Мне кажется, это хороший жест – отметить такое достижение «Локомотива» и вклад в российский хоккей», – сказал Пелино. 

Путин поздравил «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина: «Вы показали настоящий командный дух и сплоченность, вписали новую страницу в славную летопись отечественного хоккея»

Трамп принял «Флориду» в Белом доме в честь победы в Кубке Стэнли-2025. Игроки подарили президенту США два чемпионских перстня, золотую клюшку и именной свитер

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
Майкл Пелино
logoДональд Трамп
logoПолитика
logoКХЛ
logoВладимир Путин
logoЛокомотив
logoНХЛ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Не плохая идея, но лучше организовывать встречу обладателей К Г с Ротенбергом))
ОтветДмитрий Валерич
Не плохая идея, но лучше организовывать встречу обладателей К Г с Ротенбергом))
Да все хоккеисты и так с ним встречаются)
Особенно летом
Может при следующем президенте, этот собственной тени боится
ОтветМи Ша
Может при следующем президенте, этот собственной тени боится
Со своим уставом влез Пелино
В монастырь к нам - подлая скотина !
Формально, мы пока что, континентальная хоккейная лига. Понятно, что это в рамках фантастики, но если кубок Гагарина выиграет Шанхай или Барыс, то будет странно принимать их в кремле.
ОтветФёдор Дуденков
Формально, мы пока что, континентальная хоккейная лига. Понятно, что это в рамках фантастики, но если кубок Гагарина выиграет Шанхай или Барыс, то будет странно принимать их в кремле.
Комментарий скрыт
Ответdmitrysomov
Комментарий скрыт
Я уважаю свое государство, не придирайтесь) Забыл, что Кремль пишется с большой буквы, бывает.
Тогда надо будет карантин пройти. Двухнедельный...😏
Я не в курсе. Если КС выигрывает канадская команда их тоже президент США принимает?
ОтветАнатолий Волков_1116722490
Я не в курсе. Если КС выигрывает канадская команда их тоже президент США принимает?
Тогда Премьер-министр Канады
ОтветSplin
Тогда Премьер-министр Канады
И король Англии..😁
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Путин поздравил «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина: «Вы показали настоящий командный дух и сплоченность, вписали новую страницу в славную летопись отечественного хоккея»
21 мая, 20:54
Песков об идее Путина организовать хоккейные матчи в США и России: «Трамп говорил, но никаких подвижек нет. Это важно, было бы здорово»
11 мая, 16:51
Хартли на вопрос о сходстве с Путиным: «Для меня как тренера важно не только выигрывать, но и заботиться о хоккеистах. Если можно помочь советом, всегда это делаю»
12 апреля, 16:39
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Вегас» принимает «Колорадо» в 4-м матче финала Запада при 3-0 в серии
вчера, 22:17
Малкин перед продлением контракта с «Питтсбургом»: «Сколько там мне предложили? Где нули? Может, я смогу добавить еще один»
вчера, 21:22
Швейцария выиграла все матчи на групповом этапе ЧМ в основное время с общим счетом 39:7. У Канады 6 побед в основное время и 1 в овертайме при 33:13
вчера, 21:10
Все пары 1/4 финала ЧМ-2026: Канада сыграет с США, Швейцария – со Швецией, Финляндия – с Чехией, Норвегия – с Латвией
вчера, 20:53
ЧМ-2026 по хоккею. Канада одолела Чехию, Швейцария обыграла Финляндию, Швеция – Словакию, США победили Австрию
вчера, 20:50
Канал Алексея Шевченко или Никиты Петухова? Определите лучшего хоккейного автора
вчера, 20:50
Фетисов спросил, как предотвращать отъезд молодых игроков из России без согласия клубов. Ротенберг ответил: «Надо менять все законодательство, это вопрос к ИИХФ. У нас есть законы, ТК РФ»
вчера, 20:12
Малкин о продлении контракта с «Питтсбургом»: «Переживали? Всегда 🐧»
вчера, 18:59Фото
Малкин может заработать 3,5 млн долларов бонусами по контракту с «Питтсбургом»: 250 тысяч долларов – после 42-й и 63-й игры, 1 млн – за выход в плей-офф, 500 тысяч – за проход раундов
вчера, 18:48
Малкин подписал однолетний контракт с «Питтсбургом» с зарплатой 5,5 млн долларов. Форвард провел 20 сезонов в НХЛ
вчера, 18:36
Ко всем новостям
Последние новости
36-летний Сохатский – самый ценный игрок плей-офф ВХЛ. Вратарь «Югры» выиграл 12 из 14 матчей, из них 4 игры – на ноль
вчера, 18:24
«Айлендерс» продлили контракт со вторым бомбардиром «Бриджпорта» Фоуди. Форвард набрал 47 очков в 60 матчах сезона АХЛ
вчера, 18:12
Величкин о «Локомотиве»: «Надо дать Пелино возможность порулить. Майк вложил лепту в чемпионство. У человека три Кубка Гагарина. Не каждый российский тренер способен на такой результат»
вчера, 17:31
Швеция вышла в плей-офф ЧМ-2026 с 4-го места в группе. Четвертьфинал – против Швейцарии или Финляндии
вчера, 16:52
Серебряков о поражении от «Локомотива»: «Авангарду» не хватило чемпионского опыта, может. Не хватило спокойствия, такого, как Радулов, который может всех успокоить»
вчера, 15:56
38-летний Жиру намерен продолжить карьеру. Форвард набрал 49 очков в 82 матчах сезона за «Оттаву»
вчера, 15:28
Фетисов о «Локомотиве»: «Кубок выиграть тяжело, повторить – нереально трудно. Третий раз – это уже совсем серьезная задача, но Радулов сказал, что идет за третьим»
вчера, 14:56
«Динамо» закрепило права на Комтуа, Моторыгина, Дер-Аргучинцева и еще на 16 хоккеистов
вчера, 14:28
«Бомбардирских качеств Да Косты не видно в плей-офф. Он все-таки не Радулов. На него будет спрос в КХЛ». Щитов об экс-форварде «Автомобилиста»
вчера, 14:14
«Порой к Овечкину относятся как к роботу. Александр – герой нашего времени, он прославляет страну и наш хоккей». Кущенко о капитане «Вашингтона»
вчера, 13:58
Рекомендуем