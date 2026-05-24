Мама Овечкина о его детских тренировках: мы возили Сашу куда только можно.

Татьяна Овечкина, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу и мама капитана «Вашингтона » Александра Овечкина , рассказала о его детских тренировках.

Она посетила церемонию закрытия учебного года в школе «Красная Машина-Юниор » и обратилась к юным хоккеистам и их родителям.

«Мы так же возили своего сына Сашу на тренировки куда только можно. В шесть утра, в пять утра, в 11 вечера – где только был лед. Я знаю, какой это труд, сколько времени это отнимает у нас, у родителей.

И я желаю, чтобы вы трудились, чтобы вы не стеснялись, чтобы вы боролись за своего ребенка, чтобы вы контролировали его, чтобы учили, знали лучше тренерский состав, чтобы вашему ребенку давалось больше времени, чтобы он был самый техничный, самый на площадке заметный, потому что это очень‑очень нужно», – сказала Овечкина.

Сыновья Овечкина будут тренироваться в академии «Красной Машины-Юниор», сообщил Ротенберг: «Великие спортсмены отдают детей в нашу школу»