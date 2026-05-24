  Мама Овечкина о его детских тренировках: «Мы возили Сашу куда только можно. В 5-6 часов утра, в 11 вечера – где только был лед. Я знаю, какой это труд»
Мама Овечкина о его детских тренировках: «Мы возили Сашу куда только можно. В 5-6 часов утра, в 11 вечера – где только был лед. Я знаю, какой это труд»

Мама Овечкина о его детских тренировках: мы возили Сашу куда только можно.

Татьяна Овечкина, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу и мама капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, рассказала о его детских тренировках. 

Она посетила церемонию закрытия учебного года в школе «Красная Машина-Юниор» и обратилась к юным хоккеистам и их родителям. 

«Мы так же возили своего сына Сашу на тренировки куда только можно. В шесть утра, в пять утра, в 11 вечера – где только был лед. Я знаю, какой это труд, сколько времени это отнимает у нас, у родителей.

И я желаю, чтобы вы трудились, чтобы вы не стеснялись, чтобы вы боролись за своего ребенка, чтобы вы контролировали его, чтобы учили, знали лучше тренерский состав, чтобы вашему ребенку давалось больше времени, чтобы он был самый техничный, самый на площадке заметный, потому что это очень‑очень нужно», – сказала Овечкина.

Сыновья Овечкина будут тренироваться в академии «Красной Машины-Юниор», сообщил Ротенберг: «Великие спортсмены отдают детей в нашу школу»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Смотрю хоккей с 2003 года, Александр Овечкин выделялся в динамо, дело даже не в заброшенных шайбах, а то как он играл. Евгений Малкин это чистый талант, он даже более талантливый чем Александр Овечкин. Это не биться бороться это искусство.
Как оказалось - это было не зря
Да сколько уже можно то писать про Александра.Величайший хоккеист,да,несомненно.Такие рождаются раз в столетие.Да,скорее всего это так.Просто уже столько всего сказано пересказано про него.Одну и ту же информацию пишут из года год про его детство,юность,взросление.Про него все и всё знают.Это уже токсично становится.Каждая десятая новость в ленте про него.Авторов этих статей самих то не задолбало одно и тоже строчить.Или это заказуха проплаченая.Про Александра ни одного камня в его огород,но писаки уже достали.
хоккеист получился,человек нет.
Ови - гений. Спору нет. Но, кажется, в последнее время многие авторитетные специалисты говорят, что подкатки - зло. Что-то не сходится…
