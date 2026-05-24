Турбин о Разине: «В ВХЛ он особо не сдерживался в выражениях, проверял людей на прочность. В КХЛ стал сдержаннее, но порой бывал на эмоциях»

Павел Турбин: в ВХЛ Разин не сдерживался в выражениях, проверял на прочность.

Бывший защитник «Автомобилиста » и «Ижстали » Павел Турбин рассказал об опыте взаимодействия с главным тренером «Металлурга» Андреем Разиным .

Сейчас 36-летний экс-игрок является тренером ХК «Челны ».

– Вы застали Разина в переходном периоде – сначала «Ижсталь» в ВХЛ, а на следующий год «Автомобилист» в КХЛ. Вы видели Андрея Владимировича и там, и там, были рядом в обеих командах. Каким в те годы был Разин?

– Когда мы были в Ижевске, он, конечно, особо не сдерживался в выражениях. Проверял людей на прочность. Но я к этому отнесся совершенно спокойно, нормально. И даже когда он меня критиковал, я это абсолютно нормально воспринимал это, без каких-либо обид. В то время Андрей Владимирович мог остановить тренировку, поругать – где-то даже жестко.

Уже потом, когда мы перешли в КХЛ, конечно, он стал сдержаннее. Но все равно порой бывал на эмоциях. Ну, вы сами знаете, пресс-конференции смотрите (смеется).

– На самом деле это довольно интересный пример, когда тренер приходит вот так из ВХЛ, понемногу меняет свой подход, свой образ в медиа, развивается постепенно – по году в нескольких клубах, затем «Северсталь», а потом «Металлург» – и действительно добивается больших успехов.

– Да, согласен. Он вникает во все процессы – от селекции до тренировочного процесса. Все контролирует, – сказал Турбин.