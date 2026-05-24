  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Роднина о том, может ли Овечкин стать хорошим депутатом Госдумы: «Если вы скажете «нет», сразу все накинутся. Но это выборы. Сейчас мы знаем Александра как сумасшедшего спортсмена»
0

Роднина о том, может ли Овечкин стать хорошим депутатом Госдумы: «Если вы скажете «нет», сразу все накинутся. Но это выборы. Сейчас мы знаем Александра как сумасшедшего спортсмена»

Ирина Роднина: все накинутся, если скажу, что Овечкин не будет хорошим депутатом.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о перспективах капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в политике. 

– Кто из спортсменов идеальный кандидат для должности депутата Госдумы?

– Нет ничего идеального в жизни и мире. В Госдуму идут не спортсмены или врачи, а люди с определенной позицией, знаниями и взглядами на жизнь. Если эти знания и активность устраивают избирателей, человека выбирают.

– Сейчас встречаются мнения, что Овечкин мог бы стать хорошим депутатом Госдумы. Например, Светлана Журова говорила об этом. Вы согласны?

– А как мы будем о людях, которые достигали высочайшего результата, говорить плохо? Если вы скажете «нет» [не сможет стать хорошим депутатом], на вас сразу все накинутся.

– На ваш взгляд, из Овечкина получился бы хороший депутат?

– Если человек собирается избираться в Госдуму, он должен иметь свою позицию, взгляды и какие-то дела по общественной или политической линии. Это выборный процесс, а в этой ситуации я никогда не бегу впереди паровоза.

Когда Александр изъявит свое желание, будет объяснять свою позицию и взгляды, тогда мы сможем хоть что-то говорить. А сейчас Овечкина мы знаем как сумасшедшего спортсмена, – сказала Роднина

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24.ru
logoАлександр Овечкин
Государственная дума
logoИрина Роднина
logoПолитика
logoВашингтон
logoНХЛ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ови 100% пойдет в депутаты. Склад характера такой. Ни копейки, ни рубля мимо не пропустим.
Будет как Фетисов к своим годам шестидесяти.
О чем говорить, Ови при своих овермиллионых доходах не стесняется в зашкваре от Индилайта и Фонбета сниматься и мерсы просить….
Ну это как бы характеризует человека.
Явно депутат будущий
Ответмохнатка
Ови 100% пойдет в депутаты. Склад характера такой. Ни копейки, ни рубля мимо не пропустим. Будет как Фетисов к своим годам шестидесяти. О чем говорить, Ови при своих овермиллионых доходах не стесняется в зашкваре от Индилайта и Фонбета сниматься и мерсы просить…. Ну это как бы характеризует человека. Явно депутат будущий
Ну это плохо... Ладно бы вырос где-нибудь в бедной провинции и была психологическая травма что денег всегда не хватило..
Москвич, мать не последний человек в спорте, лишений не испытывал.
Ответмохнатка
Ови 100% пойдет в депутаты. Склад характера такой. Ни копейки, ни рубля мимо не пропустим. Будет как Фетисов к своим годам шестидесяти. О чем говорить, Ови при своих овермиллионых доходах не стесняется в зашкваре от Индилайта и Фонбета сниматься и мерсы просить…. Ну это как бы характеризует человека. Явно депутат будущий
кошмар... ему в пару друга - Плюща, и вообще туши свет, гони гусей (Косторная). Что касается второго - к сожалению такая цель есть у рудковских... метят в ФФКР и в думу, по крайней мере ранее ЯР нет-нет, да роняла словечко. Программа - все та же, развитие спорта в регионах, ЯР постоянно орет кака она меценатка. И помните этот треш от Плюха - "Президент велел развивать спортшколы в деревнях, а мы сразу под козырек!". В "деревне" свой луксури виладж они спорт развили! И ведь на полном серьезе, безо всякого смущения все это городится. Представляете, если вот таких допустить во власть??
Утопия конечно, но пора прекращать эту практику, когда депутатсво - это бонус беспринципному, успешному спортсмену на пенсию.
ОтветCento per cento
Утопия конечно, но пора прекращать эту практику, когда депутатсво - это бонус беспринципному, успешному спортсмену на пенсию.
Утопия - это когда идеальный мир описывается)) у нас же - антиутопия в действии, увы..
Ответgarovatat
Утопия - это когда идеальный мир описывается)) у нас же - антиутопия в действии, увы..
Спасибо большое, буду знать теперь.
"...и какие-то дела по общественной или политической линии". Вопрос за 500 - какие такие "дела" поделала сама роднина? переизбирается с одной и той же программой по Дмитровскому району, причем местные очень возмущаются - как? Ручные партийные политологи пишут что "на районе" ЕК безумно любят и уважают, но фактически все с точностью до наоборот, стоит только почитать региональные форумы. Целых 20 лет ИК настойчиво лезет в Думу, как не в себя. В 2007 - по списку «Единой России» от Омской (!) области. В 2011 - опять через партийный список и Омскую область. В 2016 - снова от ЕДРА, но уже по одномандатному ИО. С какого то переляху ее "выбор" пал на обширный Дмитровский округ, в котором кроме дмитровцев определяют своих народных избранников жители Долгопрудного, Лобни, Химок, Талдома и юго-восточной части Солнечногорска. Вот тогда, в первый раз, возможно, за нее реально проголосовали 45,25% избирателей, у ИК была приятная программа (можно найти в инете), много обещаний по улучшайзингам, в т.ч. она обещала построить каток в Дубне. И с тех пор она регулярно "переизбирается" от данного округа практически с одной и той же программой без каких-либо достижений. При этом не делает ничего для Дмитровского р-на. Химки, Лобню игнорирует, про Солнечногорск в принципе не знает, что такой город есть на земле. Времени нет у нее на эту ерунду, очень занята вопросами способов повышения пенсионного возраста, сокращения социальной части бюджета, и ежедневными ответами на звонки журналистов, хаха (унылый смех).
Ответgarovatat
"...и какие-то дела по общественной или политической линии". Вопрос за 500 - какие такие "дела" поделала сама роднина? переизбирается с одной и той же программой по Дмитровскому району, причем местные очень возмущаются - как? Ручные партийные политологи пишут что "на районе" ЕК безумно любят и уважают, но фактически все с точностью до наоборот, стоит только почитать региональные форумы. Целых 20 лет ИК настойчиво лезет в Думу, как не в себя. В 2007 - по списку «Единой России» от Омской (!) области. В 2011 - опять через партийный список и Омскую область. В 2016 - снова от ЕДРА, но уже по одномандатному ИО. С какого то переляху ее "выбор" пал на обширный Дмитровский округ, в котором кроме дмитровцев определяют своих народных избранников жители Долгопрудного, Лобни, Химок, Талдома и юго-восточной части Солнечногорска. Вот тогда, в первый раз, возможно, за нее реально проголосовали 45,25% избирателей, у ИК была приятная программа (можно найти в инете), много обещаний по улучшайзингам, в т.ч. она обещала построить каток в Дубне. И с тех пор она регулярно "переизбирается" от данного округа практически с одной и той же программой без каких-либо достижений. При этом не делает ничего для Дмитровского р-на. Химки, Лобню игнорирует, про Солнечногорск в принципе не знает, что такой город есть на земле. Времени нет у нее на эту ерунду, очень занята вопросами способов повышения пенсионного возраста, сокращения социальной части бюджета, и ежедневными ответами на звонки журналистов, хаха (унылый смех).
Так это у жителей района нужно спросить,почему они за нее все время голосуют...Может,для галочки,может хоть одно знакомое имя видят и не читая программу....
ОтветLuna02
Так это у жителей района нужно спросить,почему они за нее все время голосуют...Может,для галочки,может хоть одно знакомое имя видят и не читая программу....
Комментарий удален пользователем
Трудно стать депутатом хуже, чем депутат Роднина
ОтветАрктический Лед
Трудно стать депутатом хуже, чем депутат Роднина
,, Выборы , выборы !
Кандидаты …. ‘’
Пожелаю Овечкину никогда не становиться депутатом Гос.Думы и вообще не идти во власть! У него бесконечное количество возможностей принести действительную, реальную, настоящую и полезную помощь своей стране, если он действительно этого хочет! Пожелаю работать для людей, а не против них и не портить себе некролог!..
ОтветAlex.K71
Пожелаю Овечкину никогда не становиться депутатом Гос.Думы и вообще не идти во власть! У него бесконечное количество возможностей принести действительную, реальную, настоящую и полезную помощь своей стране, если он действительно этого хочет! Пожелаю работать для людей, а не против них и не портить себе некролог!..
а он хочет?) судя по его активной деятельности в рекламе всего чего угодно, денежный вопрос для него во главе угла. Как уже писали тут - при всех своих сверхдоходах еще и сниматься в рекламе котлет... такое себе. Хотя не исключено, что он так старается именно в целях своей благотворительной деятельности
Ответgarovatat
а он хочет?) судя по его активной деятельности в рекламе всего чего угодно, денежный вопрос для него во главе угла. Как уже писали тут - при всех своих сверхдоходах еще и сниматься в рекламе котлет... такое себе. Хотя не исключено, что он так старается именно в целях своей благотворительной деятельности
Только час назад обратил внимание, что он изображён на упаковке индюшиной продукции.
Говорит так, как-будто не просто кнопки давит по указке сверху, а занимается чем-то полезным
С этими обязанностями даже 90летние справляются
ОтветMax M
Говорит так, как-будто не просто кнопки давит по указке сверху, а занимается чем-то полезным С этими обязанностями даже 90летние справляются
Так надо не выбирать её и все дела !
Вот зачем он там нужен, как и все остальные спортсмены, певцы, актёришки? Эти люди оторваны от реальности, но зато хорошие марионетки.
Ответazuk08
Вот зачем он там нужен, как и все остальные спортсмены, певцы, актёришки? Эти люди оторваны от реальности, но зато хорошие марионетки.
сам спросил - сам ответил))
А может хватит уже в думу певцов, актёров и спортсменов?! Неужели нет в стране умных людей, что мы Роднину в депутатах держим и " мечтаем" Овечкина там увидеть.
ОтветIr2019
А может хватит уже в думу певцов, актёров и спортсменов?! Неужели нет в стране умных людей, что мы Роднину в депутатах держим и " мечтаем" Овечкина там увидеть.
умнее пу ж нельзя, а там такое себе, но "Саня" соответствует))
Роднина вот не смогла. И что? Ей это мешает сидеть всю жизнь у кормушки?
Роднина: "Ну если я смогла..."
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Роднина об Овечкине в Госдуме: «Каждая работа тяжелая, нужно иметь качества и интерес к этому. Все зависит от желания»
30 апреля, 11:44
Дмитрий Губерниев: «Боже, сохрани Дзюбу и Овечкина от депутатства – по крайней мере, в ближайшее время. Пусть продолжают играть»
30 апреля, 09:53
Третьяк об Овечкине в Госдуме: «Депутат – это не просто кнопки нажимать, приходится очень много работать. Зачем ему это? Поймите, это тяжело: ответственность, наказы дают»
24 апреля, 09:15
Ирина Роднина: «Овечкин 20 лет живет в Америке, но остается гражданином России. Он активно участвует в общественной и политической жизни своей страны»
15 апреля, 18:11
Депутат Журова: «Политики США следят за голами Овечкина, признают его высочайшие результаты. Другая линия взаимодействия – ММА. Наши спортсмены фактически влюбили в себя американцев»
28 марта, 05:22
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Вегас» принимает «Колорадо» в 4-м матче финала Запада при 3-0 в серии
вчера, 22:17
Малкин перед продлением контракта с «Питтсбургом»: «Сколько там мне предложили? Где нули? Может, я смогу добавить еще один»
вчера, 21:22
Швейцария выиграла все матчи на групповом этапе ЧМ в основное время с общим счетом 39:7. У Канады 6 побед в основное время и 1 в овертайме при 33:13
вчера, 21:10
Все пары 1/4 финала ЧМ-2026: Канада сыграет с США, Швейцария – со Швецией, Финляндия – с Чехией, Норвегия – с Латвией
вчера, 20:53
ЧМ-2026 по хоккею. Канада одолела Чехию, Швейцария обыграла Финляндию, Швеция – Словакию, США победили Австрию
вчера, 20:50
Канал Алексея Шевченко или Никиты Петухова? Определите лучшего хоккейного автора
вчера, 20:50
Фетисов спросил, как предотвращать отъезд молодых игроков из России без согласия клубов. Ротенберг ответил: «Надо менять все законодательство, это вопрос к ИИХФ. У нас есть законы, ТК РФ»
вчера, 20:12
Малкин о продлении контракта с «Питтсбургом»: «Переживали? Всегда 🐧»
вчера, 18:59Фото
Малкин может заработать 3,5 млн долларов бонусами по контракту с «Питтсбургом»: 250 тысяч долларов – после 42-й и 63-й игры, 1 млн – за выход в плей-офф, 500 тысяч – за проход раундов
вчера, 18:48
Малкин подписал однолетний контракт с «Питтсбургом» с зарплатой 5,5 млн долларов. Форвард провел 20 сезонов в НХЛ
вчера, 18:36
Ко всем новостям
Последние новости
36-летний Сохатский – самый ценный игрок плей-офф ВХЛ. Вратарь «Югры» выиграл 12 из 14 матчей, из них 4 игры – на ноль
вчера, 18:24
«Айлендерс» продлили контракт со вторым бомбардиром «Бриджпорта» Фоуди. Форвард набрал 47 очков в 60 матчах сезона АХЛ
вчера, 18:12
Величкин о «Локомотиве»: «Надо дать Пелино возможность порулить. Майк вложил лепту в чемпионство. У человека три Кубка Гагарина. Не каждый российский тренер способен на такой результат»
вчера, 17:31
Швеция вышла в плей-офф ЧМ-2026 с 4-го места в группе. Четвертьфинал – против Швейцарии или Финляндии
вчера, 16:52
Серебряков о поражении от «Локомотива»: «Авангарду» не хватило чемпионского опыта, может. Не хватило спокойствия, такого, как Радулов, который может всех успокоить»
вчера, 15:56
38-летний Жиру намерен продолжить карьеру. Форвард набрал 49 очков в 82 матчах сезона за «Оттаву»
вчера, 15:28
Фетисов о «Локомотиве»: «Кубок выиграть тяжело, повторить – нереально трудно. Третий раз – это уже совсем серьезная задача, но Радулов сказал, что идет за третьим»
вчера, 14:56
«Динамо» закрепило права на Комтуа, Моторыгина, Дер-Аргучинцева и еще на 16 хоккеистов
вчера, 14:28
«Бомбардирских качеств Да Косты не видно в плей-офф. Он все-таки не Радулов. На него будет спрос в КХЛ». Щитов об экс-форварде «Автомобилиста»
вчера, 14:14
«Порой к Овечкину относятся как к роботу. Александр – герой нашего времени, он прославляет страну и наш хоккей». Кущенко о капитане «Вашингтона»
вчера, 13:58
Рекомендуем