Роднина о том, может ли Овечкин стать хорошим депутатом Госдумы: «Если вы скажете «нет», сразу все накинутся. Но это выборы. Сейчас мы знаем Александра как сумасшедшего спортсмена»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о перспективах капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в политике.
– Кто из спортсменов идеальный кандидат для должности депутата Госдумы?
– Нет ничего идеального в жизни и мире. В Госдуму идут не спортсмены или врачи, а люди с определенной позицией, знаниями и взглядами на жизнь. Если эти знания и активность устраивают избирателей, человека выбирают.
– Сейчас встречаются мнения, что Овечкин мог бы стать хорошим депутатом Госдумы. Например, Светлана Журова говорила об этом. Вы согласны?
– А как мы будем о людях, которые достигали высочайшего результата, говорить плохо? Если вы скажете «нет» [не сможет стать хорошим депутатом], на вас сразу все накинутся.
– На ваш взгляд, из Овечкина получился бы хороший депутат?
– Если человек собирается избираться в Госдуму, он должен иметь свою позицию, взгляды и какие-то дела по общественной или политической линии. Это выборный процесс, а в этой ситуации я никогда не бегу впереди паровоза.
Когда Александр изъявит свое желание, будет объяснять свою позицию и взгляды, тогда мы сможем хоть что-то говорить. А сейчас Овечкина мы знаем как сумасшедшего спортсмена, – сказала Роднина.
Будет как Фетисов к своим годам шестидесяти.
О чем говорить, Ови при своих овермиллионых доходах не стесняется в зашкваре от Индилайта и Фонбета сниматься и мерсы просить….
Ну это как бы характеризует человека.
Явно депутат будущий
Москвич, мать не последний человек в спорте, лишений не испытывал.
Кандидаты …. ‘’
С этими обязанностями даже 90летние справляются