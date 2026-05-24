  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Иванов о том, что Хартли изменил в «Локомотиве»: «Игра стала более открытой. Уход Никитина стал вызовом для нас. То, сколько он нам дал, это бесценный опыт»
0

Иванов о том, что Хартли изменил в «Локомотиве»: «Игра стала более открытой. Уход Никитина стал вызовом для нас. То, сколько он нам дал, это бесценный опыт»

Георгий Иванов о том, что Хартли изменил в «Локомотиве»: игра стала более открытой.

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов высказался о том, что изменилось в игре команды при Бобе Хартли. 

В сезоне-2025/26 ярославцы выиграли Кубок Гагарина во второй раз подряд. В прошлом году они завоевали трофей под руководством Игоря Никитина. В этом – при канадском специалисте, заменившем ушедшего в ЦСКА Никитина. 

– Что Боб Хартли привнес нового по сравнению с Игорем Никитиным?

– Думаю, что в этом сезоне появилась более открытая игра в нашем исполнении. Понимали, что должны использовать свои самые сильные стороны, которые натренировали.

– Команде после внезапного ухода Никитина в ЦСКА было принципиально доказать, что она теперь может и без него побеждать?

– Конечно, это был вызов для нас. Я думаю, все случилось так, как должно было случиться.

То, сколько нам он дал, сколько вместе со своим тренерским штабом в нас вложил, – это бесценный опыт, которым мы должны дорожить и использовать его, становясь только сильнее и лучше, – сказал Иванов, пропустивший концовку финальной серии плей-офф с «Ак Барсом» (4-2) из-за травмы. 

Георгий Иванов: «У меня перелом, буду лечиться еще месяц. Очень хотел играть, но не было шанса, что я это смогу сделать»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Известия»
logoЛокомотив
logoИгорь Никитин
logoКХЛ
logoБоб Хартли
logoГеоргий Иванов

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Балабанов ты хоть раз хоккейный матч смотрел Локомотива ?Жорв никогда не был в составе команды ЗАЩИТНИКОМ !
«Защитник Георгий Иванов…» 🤦🏼‍♂️
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Вегас» принимает «Колорадо» в 4-м матче финала Запада при 3-0 в серии
вчера, 22:17
Малкин перед продлением контракта с «Питтсбургом»: «Сколько там мне предложили? Где нули? Может, я смогу добавить еще один»
вчера, 21:22
Швейцария выиграла все матчи на групповом этапе ЧМ в основное время с общим счетом 39:7. У Канады 6 побед в основное время и 1 в овертайме при 33:13
вчера, 21:10
Все пары 1/4 финала ЧМ-2026: Канада сыграет с США, Швейцария – со Швецией, Финляндия – с Чехией, Норвегия – с Латвией
вчера, 20:53
ЧМ-2026 по хоккею. Канада одолела Чехию, Швейцария обыграла Финляндию, Швеция – Словакию, США победили Австрию
вчера, 20:50
Канал Алексея Шевченко или Никиты Петухова? Определите лучшего хоккейного автора
вчера, 20:50
Фетисов спросил, как предотвращать отъезд молодых игроков из России без согласия клубов. Ротенберг ответил: «Надо менять все законодательство, это вопрос к ИИХФ. У нас есть законы, ТК РФ»
вчера, 20:12
Малкин о продлении контракта с «Питтсбургом»: «Переживали? Всегда 🐧»
вчера, 18:59Фото
Малкин может заработать 3,5 млн долларов бонусами по контракту с «Питтсбургом»: 250 тысяч долларов – после 42-й и 63-й игры, 1 млн – за выход в плей-офф, 500 тысяч – за проход раундов
вчера, 18:48
Малкин подписал однолетний контракт с «Питтсбургом» с зарплатой 5,5 млн долларов. Форвард провел 20 сезонов в НХЛ
вчера, 18:36
Ко всем новостям
Последние новости
36-летний Сохатский – самый ценный игрок плей-офф ВХЛ. Вратарь «Югры» выиграл 12 из 14 матчей, из них 4 игры – на ноль
вчера, 18:24
«Айлендерс» продлили контракт со вторым бомбардиром «Бриджпорта» Фоуди. Форвард набрал 47 очков в 60 матчах сезона АХЛ
вчера, 18:12
Величкин о «Локомотиве»: «Надо дать Пелино возможность порулить. Майк вложил лепту в чемпионство. У человека три Кубка Гагарина. Не каждый российский тренер способен на такой результат»
вчера, 17:31
Швеция вышла в плей-офф ЧМ-2026 с 4-го места в группе. Четвертьфинал – против Швейцарии или Финляндии
вчера, 16:52
Серебряков о поражении от «Локомотива»: «Авангарду» не хватило чемпионского опыта, может. Не хватило спокойствия, такого, как Радулов, который может всех успокоить»
вчера, 15:56
38-летний Жиру намерен продолжить карьеру. Форвард набрал 49 очков в 82 матчах сезона за «Оттаву»
вчера, 15:28
Фетисов о «Локомотиве»: «Кубок выиграть тяжело, повторить – нереально трудно. Третий раз – это уже совсем серьезная задача, но Радулов сказал, что идет за третьим»
вчера, 14:56
«Динамо» закрепило права на Комтуа, Моторыгина, Дер-Аргучинцева и еще на 16 хоккеистов
вчера, 14:28
«Бомбардирских качеств Да Косты не видно в плей-офф. Он все-таки не Радулов. На него будет спрос в КХЛ». Щитов об экс-форварде «Автомобилиста»
вчера, 14:14
«Порой к Овечкину относятся как к роботу. Александр – герой нашего времени, он прославляет страну и наш хоккей». Кущенко о капитане «Вашингтона»
вчера, 13:58
Рекомендуем