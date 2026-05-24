Иванов о том, что Хартли изменил в «Локомотиве»: «Игра стала более открытой. Уход Никитина стал вызовом для нас. То, сколько он нам дал, это бесценный опыт»

Георгий Иванов о том, что Хартли изменил в «Локомотиве»: игра стала более открытой.

Нападающий «Локомотива » Георгий Иванов высказался о том, что изменилось в игре команды при Бобе Хартли.

В сезоне-2025/26 ярославцы выиграли Кубок Гагарина во второй раз подряд. В прошлом году они завоевали трофей под руководством Игоря Никитина . В этом – при канадском специалисте, заменившем ушедшего в ЦСКА Никитина.

– Что Боб Хартли привнес нового по сравнению с Игорем Никитиным?

– Думаю, что в этом сезоне появилась более открытая игра в нашем исполнении. Понимали, что должны использовать свои самые сильные стороны, которые натренировали.

– Команде после внезапного ухода Никитина в ЦСКА было принципиально доказать, что она теперь может и без него побеждать?

– Конечно, это был вызов для нас. Я думаю, все случилось так, как должно было случиться.

То, сколько нам он дал, сколько вместе со своим тренерским штабом в нас вложил, – это бесценный опыт, которым мы должны дорожить и использовать его, становясь только сильнее и лучше, – сказал Иванов, пропустивший концовку финальной серии плей-офф с «Ак Барсом» (4-2) из-за травмы.

Георгий Иванов: «У меня перелом, буду лечиться еще месяц. Очень хотел играть, но не было шанса, что я это смогу сделать»