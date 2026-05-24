  • Сен-Луи о 2:3 с «Каролиной» во 2-м матче серии: «Монреаль» сыграл не очень хорошо, но и не ужасно. Мы боролись. Грань между победой и поражением была тонкой»
Главный тренер «Монреаля» Мартен Сен-Луи высказался о поражении от «Каролины» (2:3 ОТ) во втором матче финала Восточной конференции в Кубке Стэнли (1-1). 

«Я думаю, что мы сегодня сыграли не очень хорошо, но и не ужасно. В целом в матче была настоящая борьба. Мы боролись. 

Игра была напряженной. Грань между победой и поражением была тонкой», – сказал Сен-Луи. 

У «Монреаля» 12 бросков в створ во 2-м матче финала Востока против «Каролины». Это 2-й среди худших результатов команды в плей-офф, антирекорд тоже был в этом году

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Шансы на победу были 50/50. Повезло Каролине в этой игре.
