Сен-Луи о 2:3 с «Каролиной» во 2-м матче серии: «Монреаль» сыграл не очень хорошо, но и не ужасно. Мы боролись. Грань между победой и поражением была тонкой»

Мартен Сен-Луи о 2:3 с «Каролиной»: сыграли не очень хорошо, но и не ужасно.

Главный тренер «Монреаля» Мартен Сен-Луи высказался о поражении от «Каролины» (2:3 ОТ) во втором матче финала Восточной конференции в Кубке Стэнли (1-1).

«Я думаю, что мы сегодня сыграли не очень хорошо, но и не ужасно. В целом в матче была настоящая борьба. Мы боролись.

Игра была напряженной. Грань между победой и поражением была тонкой», – сказал Сен-Луи.

У «Монреаля» 12 бросков в створ во 2-м матче финала Востока против «Каролины». Это 2-й среди худших результатов команды в плей-офф, антирекорд тоже был в этом году