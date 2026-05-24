  Карандин про приз лучшему тренеру сезона: «Разделил бы между Хартли и Виктором Козловым. Канадец пришел в команду Никитина, но умение не испортить – тоже искусство»
Карандин про приз лучшему тренеру сезона: «Разделил бы между Хартли и Виктором Козловым. Канадец пришел в команду Никитина, но умение не испортить – тоже искусство»

Бывший арбитр Юрий Карандин поделился мнением о том, кто заслужил приз лучшему тренеру FONBET Чемпионата КХЛ по итогам сезона-2025/26.

Ранее стало известно, что в список претендентов вошли Анвар Гатиятулин («Ак Барс»), Виктор КозловСалават Юлаев») и Андрей Разин («Металлург»).

– У каждого есть свои плюсы и минусы. Главный тренер Казани Анвар Гатиятулин вполне справедливо вошел и в финал, и в тройку лучших тренеров сезона. Но трофеи выигрывают только по-спортивному наглые тренеры, которые не придерживают команду, а, наоборот, вселяют ей дополнительную игровую наглость и уверенность. Такими были Тарасов, Тихонов, другие наши легенды.

– А Боб Хартли?

– При всей симпатии к родной Сибири и нашему региону скажу, что полуфинал с Омском Хартли увел у «Авангарда» по делу. Был наглее и точнее, чем его омский оппонент и соотечественник.

Да и в финале Хартли полностью контролировал свою команду – и таких непростых лидеров, как Радулов. В сложнейший момент финала вовремя взял тренерский перерыв – то, что не сделал его коллега Ги Буше в полуфинале.

– Хартли – лучший тренер сезона?

– Разделил бы это звание между ним и Виктором Козловым из «Салавата Юлаева».

Да, Хартли честно сказал, что пришел в команду, выстроенную штабом Игоря Никитина. Но умение не испортить – это тоже тренерское искусство.

Единственный минус канадца – за весь сезон он так и не наладил большинство, а это именно тренерская работа. В прошлом сезоне у нашего сибиряка Антона Курьянова она в «Локомотиве» получилась, почему не сработало с таким составом у Хартли – загадка.

– Почему Козлов?

– У Хартли или Гатиятулина был отличный подбор игроков, тут любому тренеру и карты в руки.

А вот Козлов и Уфа с самого начала сезона выживали. Новый состав, сформированный по остаточному принципу, много слабых мест, плюс долги по зарплатам.

По сравнению с Хартли и Гатиятулиным это совсем другой вид тренерства – выживать и выжимать из скромного состава максимум. Козлов с такой работой справился, став лучшим кризисным тренером, – сказал Карандин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
Я уже как-то писал. Назначь в Локо, к примеру, Назарова или Светлова, а потом увидите что от неё останется через год. С сильной командой тоже надо уметь работать, находить общий язык с лидерами, мотивировать и доверять молодежи, принимать разумные решения по ходу матча. Хартли показал высокий тренерский класс.
Как же это всё бесит,когда очередной тип говорит:"Так он же пришёл в команду Никитина.... "Угомонитесь уже со своим Никитиным.Он что, всемогущий что ли какой?Зачем уходил из Локомотива?Так может он предатель всё-таки,раз оставил свою команду,которую так усиленно,как все говорят готовил.Где он с ЦСКА в этом сезоне?Всё хватит из него делать идола какого то.
Он процитировал самого Хартли, так что не надо беситься. Попейте мяты или пустырника, дышите ровно.
Это ни команда Никитина это хоккейная вертикаль и система выстроенная в Ярославле начиная с ДЮСШ там больше заслуга там детских тренеров,чем этих перебежчиков
А Козлов то что сделал?
Если Козлов не было бы. Легионеров нормальных не был бы. Его уважает. И с дна поднял команду.
и деньги были бестолку большиства нет сумбур
Если заберут с АК барса Тодда обратно в Салаватушку, тогда можно будет сказать.....
Однозначно Виктор Козлов лучший!
