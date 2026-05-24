  • Фарм «Питтсбурга» впервые с 2014 года вышел в финал Востока АХЛ, разгромив «Спрингфилд» (8:1, 3-2 в серии). Мурашов отразил 26 из 27 бросков, Ильин набрал 0+2
Фарм «Питтсбурга» впервые с 2014 года вышел в финал Востока в плей-офф АХЛ.

«Уилкс-Бэрри» разгромил «Спрингфилд» (8:1) в пятом матче финала дивизиона плей-офф АХЛ (3-2). 

«Пингвинс» впервые с 2014 года вышли в финал Восточной конференции Кубка Колдера. Там им предстоит сыграть до 4 побед с победителем серии «Кливленд» – «Торонто Марлис» (2-2 после четырех игр). 

В составе фарма «Питтсбурга» 4 (2+2) очка набрал форвард Тристан Броз, 3 (2+1) балла на счету Вилле Койвунена. 

22-летний российский вратарь команды Сергей Мурашов отразил 26 из 27 бросков. У него 6 побед в 9 играх в текущем плей-офф при 94,3% сэйвов и коэффициенте надежности 1,74. 

26-летний защитник Александр Алексеев отметился результативной передачей. В 9 играх в плей-офф у него 5 (0+5) очков при полезности «+7». 

21-летний форвард Михаил Ильин дважды ассистировал партнерам. В 9 играх в плей-офф у него 7 (1+6) баллов при полезности «+4». 

26-летний российский вратарь фарма «Сент-Луиса» Георгий Романов сегодня пропустил 4 шайбы после 12 бросков и был заменен. В игру вступил другой россиянин – 25-летний Вадим Жеренко, пропустивший 3 гола после 16 бросков (одну шайбу победители забросили в пустые ворота). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
За Пингвинчиков и персонально за Мурашова!
Ответchance-comer
👍🐧💪✌
Воротчик просто стена!
